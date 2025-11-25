По пунктах розповідаємо, як підготуватися до головного розпродажу року Black Friday, щоби не втратити гроші на фейкових знижках.

Цьогоріч Чорна п’ятниця обіцяє бути одним із найактивніших періодів шопінгу за останній час: в умовах високих цін, війни та нестабільності українські споживачі стали більш обережними – вони планують великі покупки заздалегідь і шукають найкращі ціни.

Чи справді у Чорну п’ятницю дешевше

Багато хто напередодні Чорної п’ятниці задається питанням: чи справді варто чекати на знижки, або це лише маркетинговий трюк? Як пояснив Фокусу комерційний директор мережі електроніки "Фокстрот" В’ячеслав Склонний, зокрема, в технічному сегменті Black Friday дійсно залишається одним з найбільш вигідних періодів для покупки.

"Фокстрот" розпочинає Black Friday 24 листопада – і триватиме вона до 1 грудня включно, разом із Кіберпонеділком. Знижки будуть на половину товарів на полицях магазинів, близько 700 товарних позицій будуть продаватися дійсно за найкращими цінами року . Асортимент акційних товарів формується на основі поточного попиту і історії зростання на минулі Black Friday", – зазначають у Foxtrot.

За словами фахівця, найпопулярніші товари зазвичай зникають уже в перші години.

"Втім, прорахувати все нереально, і завжди є позиції, які продаються набагато швидше, ніж ми прогнозуємо", – додав експерт.

Найпопулярніші товари зазвичай зникають уже в перші години Black Friday Фото: prostooleha/Freepik

Тренди Black Friday-2025: як змінюється шопінг в Україні

Смартфон у 2025 році став головним інструментом покупця: понад половина онлайн-покупок оформляється через мобільні застосунки. Push-сповіщення дають ранній доступ до акцій, зручні фільтри та персональні рекомендації скорочують час вибору, а цифрові оплати дозволяють завершити покупку у два кліки.

Рітейлери очікують зростання продажів відомих брендів – телевізорів, ноутбуків, великої побутової техніки, кавомашин. Також традиційно у топі – аксесуари, посуд, навушники та недорогі товари для дому.

"Тренд останніх років, який особливо загострюється після масованих ворожих обстрілів і тривалих відключень електроенергії, – товари з категорії енергонезалежності: зарядні станції, генератори, повербанки. Але є й зворотна тенденція: тоді падають продажі вбудованої техніки, кухонних приладів, телевізорів", – каже Склонний.

Чорна п’ятниця триває довше – тиждень або більше. Це дає покупцям час планувати великі покупки та уникати пікових черг. Попит зосереджений на брендових товарах, адже після двох нестабільних років українці цінують гарантію, надійність та сервіс.

Штучний інтелект активно використовується для розвантаження контакт-центрів: він допомагає швидко інформувати про наявність товарів, акції, статус замовлень, навігацію по магазинах і виклик персоналу. AI-підтримка працює цілодобово, що особливо важливо під час пікового навантаження на Чорну п’ятницю.

Смартфон у 2025 році став головним інструментом покупця, адже можна придбати найбажаніші речі онлайн Фото: Getty Images

Що найчастіше купують українці під час розпродажів

За аналітикою ритейлера, українці роблять великі, заплановані покупки, передусім, обираючи техніку та товари для дому. Тож топ товарів Black Friday-2025 наступний:

телевізори – брендові моделі розбирають у перші години;

ноутбуки та комп’ютери – для роботи та навчання;

холодильники та пральні машини – великі покупки, що планують заздалегідь;

кавомашини та кухонна техніка – для дому та подарунків;

аксесуари, посуд, навушники та недорогі товари для дому;

товари для енергонезалежності – генератори, павербанки, зарядні станції та LED-освітлення, що працює без мережі.

"Це головна відмінність України: у нас Чорна п’ятниця – це про великі, заплановані покупки", – підкреслює Склонний.

Українці роблять великі, заплановані покупки, передусім, обираючи техніку та товари для дому

Досвід попередніх років показує, що продажі за 8 днів Чорної п’ятниці практично співставні з попереднім місяцем. Цьогорічні очікування не менші, хоча через атаки ворога та планові відключення світла настрої покупців песимістичніші.

Проте 20% українців планують покупки, і половина з них – саме техніку.

"Ми готові до роботи за відсутності електроенергії: 100% наших магазинів — енергонезалежні, тому можемо надати повноцінний сервіс за будь-яких умов. Продавці можуть консультувати, оформлювати покупки й приймати оплату карткою в будь-якій точці магазину або навіть поза його межами завдяки власному мобільному застосунку. Для зручності розрахунків передбачено різні цифрові способи оплати, що не залежать від стаціонарних кас чи POS-терміналів: через мобільний застосунок продавця, tap to phone, LiqPay, QR-код або чат-бот у Viber/Telegram. Фіскальний чек покупець отримує одразу в електронному вигляді", – додає експерт.

Телевізори, техніка для дому та товари для енергонезалежності у топі попиту на Black Friday Фото: Getty Images

Як вигідно купувати на Black Friday: поради експерта

Щоби під час Чорної п’ятниці не втратити гроші на фейкових знижках і зробити покупки максимально вигідними, у Фокстрот радять дотримуватися кількох простих правил.

Звертайте увагу на рекламу та товари, представлені найпершими на сторінках сайтів. Завантажте мобільний застосунок магазину в App Store та Google Play, щоб першими дізнатися про акції. Консультуйтеся зі спеціалістами та перевіряйте характеристики і ціну товарів. Не затягуйте з покупками – найвигідніші позиції можуть швидко розкупити.

Дотримуйтеся цих порад і зможете спланувати покупки заздалегідь, обрати справді потрібні товари і скористатися дійсно вигідними знижками, а не маркетинговими "наліпками". Це особливо актуально в умовах нестабільності та високого попиту, коли правильна підготовка допомагає економити час і гроші.