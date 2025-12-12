Курс будет колебаться каждый день: банкир объяснил, чего ждать от валютного рынка перед праздниками

Накануне Рождества курс гривны может меняться почти ежедневно, впрочем, оснований для резких девальвационных скачков пока нет. Эксперты отмечают, что Национальный банк контролирует ситуацию и готов сглаживать повышенную волатильность рынка.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, ближайшая неделя — с 15 по 21 декабря — может проходить в условиях повышенного спроса на валюту. На рынок давят сразу несколько факторов: продолжающаяся война, новая волна ударов по энергетической инфраструктуре, рост психологического напряжения из-за "зимнего террора", а также неопределенность относительно международной помощи Украине в 2026 году. Это создает нестабильный фон и может подтолкнуть часть населения к более активной покупке валюты.

По словам финансиста, проблемы с энергоснабжением способны притормозить экономическую активность, что тоже будет влиять на настроения участников рынка. В таких условиях и межбанк, и наличный сегмент могут сталкиваться с ростом спроса на доллар и евро. Вследствие этого обменные пункты время от времени расширяют разницу между курсами покупки и продажи до 0,7-1 гривны, страхуя собственные риски на фоне колебаний. Это означает, что во время эмоциональных, несистемных покупок валюты граждане могут переплачивать.

Відео дня

Несмотря на напряженный фон, Нацбанк, подчеркнул Лесовой, имеет достаточные инструменты для сдерживания резких движений. Режим управляемой гибкости и валютные интервенции позволяют оперативно реагировать на дисбалансы спроса и предложения, не допуская значительных перекосов. Наличный рынок традиционно ориентируется на межбанковские котировки, поэтому ожидать непредсказуемых скачков не стоит.

Он также отметил, что в праздничный период рациональной альтернативой "хаотичным" валютным операциям могут стать гривневые депозиты. Ставки на уровне около 18% годовых в сочетании с умеренной инфляцией делают такие вклады более привлекательными, чем попытки заработать на курсовых колебаниях. Высокая доходность, по его словам, способна нивелировать инфляционные риски и обеспечить предсказуемый результат.

Как будет меняться курс на следующей неделе

Оценивая ситуацию на следующую неделю, Лесовой отметил, что курс может меняться почти ежедневно, но эти колебания будут оставаться в пределах прогнозируемых коридоров. По его словам, доллар, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 42-42,6 гривны, а евро — в пределах 48-49,75 гривны. Изменения будут умеренными и не будут выходить за общую тенденцию.

В среднем межбанк может колебаться в пределах 0,05-0,15 гривны за день, коммерческие банки — до 0,2 гривны, а обменные пункты — до 0,3 гривны. Спред между покупкой и продажей на разных сегментах рынка будет сохраняться в обычных пределах и отражать текущий уровень спроса.

Напомним, что в бюджете Украины заложили курс доллара на уровне менее 45 гривен. В частности, бизнес ожидает снижения цены национальной валюты до 46 гривен за доллар.

Также Фокус писал, что охлаждение валютного рынка эксперты называют временным и прогнозируют, что спрос на валюту со стороны импортеров и населения снова будет расти до конца года