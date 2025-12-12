Курс коливатиметься ледь не щодня: банкір пояснив, чого чекати від валютного ринку перед святами

Напередодні Різдва курс гривні може змінюватися майже щодня, утім підстав для різких девальваційних стрибків поки немає. Експерти зазначають, що Національний банк контролює ситуацію та готовий згладжувати підвищену волатильність ринку.

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, найближчий тиждень — із 15 по 21 грудня — може проходити в умовах підвищеного попиту на валюту. На ринок тиснуть одразу кілька чинників: триваюча війна, нова хвиля ударів по енергетичній інфраструктурі, зростання психологічної напруги через "зимовий терор", а також невизначеність щодо міжнародної допомоги Україні у 2026 році. Це створює нестабільний фон і може підштовхнути частину населення до активнішого купування валюти.

За словами фінансиста, проблеми з енергопостачанням здатні пригальмувати економічну активність, що теж впливатиме на настрої учасників ринку. У таких умовах і міжбанк, і готівковий сегмент можуть стикатися зі зростанням попиту на долар та євро. Внаслідок цього обмінні пункти час від часу розширюють різницю між курсами купівлі та продажу до 0,7–1 гривні, страхуючи власні ризики на тлі коливань. Це означає, що під час емоційних, несистемних покупок валюти громадяни можуть переплачувати.

Попри напружений фон, Нацбанк, наголосив Лєсовий, має достатні інструменти для стримування різких рухів. Режим керованої гнучкості та валютні інтервенції дозволяють оперативно реагувати на дисбаланси попиту й пропозиції, не допускаючи значних перекосів. Готівковий ринок традиційно орієнтується на міжбанківські котирування, тому очікувати непередбачуваних стрибків не варто.

Він також зауважив, що у святковий період раціональною альтернативою "хаотичним" валютним операціям можуть стати гривневі депозити. Ставки на рівні близько 18% річних у поєднанні з помірною інфляцією роблять такі вклади привабливішими за спроби заробити на курсових коливаннях. Висока дохідність, за його словами, здатна нівелювати інфляційні ризики та забезпечити передбачуваний результат.

Як змінюватиметься курс наступного тижня

Оцінюючи ситуацію на наступний тиждень, Лєсовий зазначив, що курс може змінюватися майже щодня, але ці коливання залишатимуться в межах прогнозованих коридорів. За його словами, долар, найімовірніше, рухатиметься у діапазоні 42–42,6 гривні, а євро — у межах 48–49,75 гривні. Зміни будуть помірними й не виходитимуть за загальну тенденцію.

У середньому міжбанк може коливатися в межах 0,05–0,15 гривні за день, комерційні банки — до 0,2 гривні, а обмінні пункти — до 0,3 гривні. Спред між купівлею і продажем на різних сегментах ринку зберігатиметься у звичайних межах і відображатиме поточний рівень попиту.

Нагадаємо, що у бюджеті України заклали курс долара на рівні менше ніж 45 гривень. Зокрема, бізнес очікує зниження ціни національної валюти до 46 гривень за долар.

Також Фокус писав, що охолодження валютного ринку експерти називають тимчасовим і прогнозують, що попит на валюту з боку імпортерів і населення знову зростатиме до кінця року