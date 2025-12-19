Графики отключений света на 20 декабря: в Одесской области россияне вновь ударили по энергетике

На субботу, 20 декабря, запланированы до трех отключений электроэнергии в сутки. Но сейчас ДТЭК опубликовал графики только для двух областей и Киева. Ведь в Одесской области ситуация с энергоснабжением остается тяжелой.

В ДТЭК сообщили, что россияне вновь атаковали энергообъекты в Одесской области.

"Повреждения значительные, а восстановление требует времени. Наши бригады работают на местах. В первую очередь возвращаем свет объектам критической инфраструктуры. Спасибо жителям Одессы и области за стойкость. Понимаем, насколько трудно. Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — говорится в сообщении.

Графики отключений света в Киеве на 20 декабря

Графики отключений света на 20 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 декабря для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 20 декабря

Графики отключений света на 20 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 20 декабря

Графики отключений света на 20 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, на одной из разрушенных ТЭС компании ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра. В ДТЭК объяснили, что это публичное обращение компании к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Тем временем удары ВС РФ по мосту в Маяках Одесской области спровоцировали транспортный коллапс. На пограничных пунктах возникли огромные очереди, а грузовой и пассажирский транспорт перенаправляют другими маршрутами.