Графіки відключень світла на 20 грудня: на Одещині росіяни знов вдарили по енергетиці
На суботу, 20 грудня, заплановані до трьох відключень електроенергії на добу. Але нині ДТЕК опублікував графіки тільки для двох областей та Києва. Адже на Одещині ситуація з енергопостачанням лишається тяжкою.
У ДТЕК повідомили, що росіяни знов атакували енергооб'єкти в Одеській області.
"Пошкодження значні, а відновлення потребує часу. Наші бригади працюють на місцях. В першу чергу повертаємо світло об'єктам критичної інфраструктури. Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість. Розуміємо, наскільки важко. Працюємо 24/7, щоб якнайшвидше повернути світло", - сказано у повідомленні.
Графіки відключень світла в Києві на 20 грудня
Графіки відключень світла в Київській області на 20 грудня
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 20 грудня
Нагадаємо, на одній зі зруйнованих ТЕС компанії ДТЕК прозвучала різдвяна композиція "Щедрик" у виконанні хору та оркестру. У ДТЕК пояснили, що це публічне звернення компанії до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.
Тим часом удари ЗС РФ по мосту в Маяках Одеської області спровокували транспортний колапс. На прикордонних пунктах виникли величезні черги, а вантажний і пасажирський транспорт перенаправляють іншими маршрутами.