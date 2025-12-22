Могут обратить внимание из-за Range Rover: следит ли налоговая за люксовыми образами украинцев

Руководитель Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух объяснила, что налоговая не использует подход, когда основанием для контроля становится внешний вид человека или слухи о его расходах.

В ГНС объяснили, когда налоговая может заинтересоваться расходами физического лица. Но налоговики не отслеживают в какой люксовой одежде ходят налогоплательщики. Об этом заявила Леся Карнаух в интервью РБК-Украина, комментируя возможность проверок физических лиц через сообщения соседей или посторонних лиц.

Она подчеркнула, что даже в случае поступления подобных обращений о люксовой одежде к чат-боту Tax Control налоговая, по ее словам, не будет реагировать, поскольку перечень оснований для проверок четко определен законодательством.

По словам руководителя ГНС, налоговая служба постепенно переходит к рискоориентированной модели контроля. Речь идет о внедрении CRM-систем и секторального анализа, которые позволяют сосредоточиться на тех, в отношении кого есть реальные риски уклонения или минимизации налоговых обязательств.

В то же время Карнаух отметила, что в случае значительных расходов физического лица — например, приобретение дорогого автомобиля, такого как Range Rover, при отсутствии официальных доходов — у налоговой могут возникнуть вопросы. ГНС обменивается информацией почти с 40 государственными реестрами, в частности с сервисными центрами МВД, которые фиксируют регистрацию транспортных средств.

"В случае, если человек осуществил такие расходы, при этом не имеет абсолютно легального дохода, то мы дадим запрос. Конечно, это риск по физическому лицу. Если это накопления, если человек достаточно имеет объяснений, то тогда why not, как говорится, пусть покупает", — пояснила она.

Идентификация таких случаев происходит через анализ данных, ведь многие сервисы государства предоставляется через цифровые сервисы, у нас происходит автоматический обмен информацией.

"Когда вы ставите на учет на себя автомобиль, указываете свой индивидуальный налоговый номер. Для чего вообще налогоплательщику присваивается этот индивидуальный налоговый номер и вы используете его во всех государственных сервисах? Для того, чтобы идентифицировать вас, идентифицировать все с вами связанные события" — указывает Карнаух.

Также Леся Карнаух отметила, что в Украине нет тотального налогового контроля за деятельностью всех физических лиц. Но, по ее словам, поскольку "мы достаточно цифровизированное государство и многие сервисы государства предоставляется через цифровые сервисы", то происходит автоматический обмен информацией.

