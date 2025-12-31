Овощи дороже икры: сколько стоит новогодний стол, за которым украинцы встретят 2026 год

В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" подсчитали, что стоимость бюджетного новогоднего стола на четырех человек достигает почти 4 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 10,7%.

В новогоднее меню аналитики включили традиционные салаты, мясо и рыбу, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, сладости, напитки и даже деликатесы. Общая стоимость новогоднего стола составляет примерно 3980 гривен — на 10,7 % дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор научного центра Юрий Лупенко.

Для расчета учитывались цены в супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro и Novus по состоянию на 11 декабря.

Стоимость новогоднего стола: что вошло в меню

Бюджетный вариант новогоднего меню включает в себя:

салат "Оливье" — 406,87 гривны за 3 килограмма ингредиентов, самой дорогой из них стала колбаса (180 гривен за полкило);

салат "Сельдь под шубой" — 174,83 гривны за 1,570 килограмма ингредиентов, самым дорогим получится филе сельди (135 гривен за полкило);

2,850 килограмма мяса за 1269 гривен — 350 граммов сырокопченой колбасы (410 гривен), полкило запеченного бекона (276 гривен), килограмм битка из свинины (339 гривен), килограмм куриного филе (244 гривны);

сельдь на стол — 135 гривен за полкило;

молочные продукты — 300 граммов твердого сыра за 176 гривен и пачка сливочного масла на 200 граммов за 118 гривен;

овощи за 473 гривны — 2 килограмма картофеля (29 гривен), по килограмму шампиньонов (140 гривен) и свежих помидоров (127 гривен), по полкило сладкого перца (128 гривен) и свежих огурцов (49 гривен);

фрукты на 200 гривен — два килограмма мандаринов (116 граммов), килограмм бананов (62 гривны) и один лимон (22 гривны);

батон белого хлеба — 35 гривен (за год цена выросла на 25%);

килограмм шоколадных конфет — 326 граммов;

алкоголь — бутылка игристого вина "Артемовское" за 239 гривен и пол-литра бренди "Шабо" 5-летней выдержки за 278 гривен;

безалкогольные напитки на 149 гривен — упаковка сока мультивитамин с мякотью (61,90 гривен), 1,75 литра "Кока-колы" (60,80 гривны), 1,5 литра воды (26,38 гривны).

Стоимость новогоднего стола: более дорогой вариант

Другой вариант новогоднего меню включает также деликатесы. Баночка красной икры на 100 граммов обойдется в 469 гривен, а 180 граммов красной рыбы будет стоить 344 гривен.

Общая стоимость блюд, если побаловать себя еще и деликатесами, достигает уже 4793 гривен. Разница с данными прошлого года составляет 10,6%.

Почему выросли цены на продукты

Лупенко отметил, что подорожание новогоднего меню однозначно связано с последствиями войны. В частности, речь идет о:

денежные и материальные потери экономики;

сокращением производств;

дефицит и подорожание горючего;

перебои и осложнения транспортировки продукции;

и т.д.

В этом году также на цены повлияло увеличение тарифов на электроэнергию и повышение цен на энергоносители. Однако несмотря на все трудности аграрии сорвали рекордные урожаи овощей, что сделало эту группу продуктов дешевле для потребителей.

В "Институте аграрной экономики" спрогнозировали, что украинцам придется экономить на традиционном наборе продуктов, ведь расходы растут, а доходы — снижаются.

