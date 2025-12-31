Овочі дорожчі за ікру: скільки коштує новорічний стіл, за яким українці зустрінуть 2026 рік

У Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" підрахували, що вартість бюджетного новорічного столу на чотирьох осіб сягає майже 4 тисяч гривень. Порівняно з минулим роком ця сума виросла на 10,7%.

До новорічного меню аналітики включили традиційні салати, м’ясо та рибу, овочі, фрукти, хлібобулочні вироби, солодощі, напої і навіть делікатеси. Загальна вартість новорічного столу становить приблизно 3980 гривень — на 10,7 % дорожче, ніж торік. Про це повідомив директор наукового центру Юрій Лупенко.

Для розрахунку враховувались ціни у супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro та Novus станом на 11 грудня.

Вартість новорічного столу: що увійшло до меню

Бюджетний варіант новорічного меню включає:

салат "Олів’є" — 406,87 гривні за 3 кілограми інгредієнтів, найдорожчою з них стала ковбаса (180 гривень за півкіло);

салат "Оселедець під шубою" — 174,83 гривні за 1,570 кілограма інгредієнтів, найдорожчим вийде філе оселедця (135 гривень за півкіло);

2,850 кілограма м'яса за 1269 гривень — 350 грамів сирокопченої ковбаси (410 гривень), півкіло запеченого бекону (276 гривень), кілограм битка зі свинини (339 гривень), кілограм курячого філе (244 гривні);

оселедець на стіл — 135 гривень за півкіло;

молочні продукти — 300 грамів твердого сиру за 176 гривень та пачка вершкового масла на 200 грамів за 118 гривень;

овочі за 473 гривні — 2 кілограми картоплі (29 гривень), по кілограму печериць (140 гривень) та свіжих помідорів (127 гривень), по півкіло солодкого перцю (128 гривень) та свіжих огірків (49 гривень);

фрукти на 200 гривень — два кілограми мандаринів (116 грамів), кілограм бананів (62 гривні) і один лимон (22 гривні);

батон білого хліба — 35 гривень (за рік ціна зросла на 25%);

кілограм шоколадних цукерок — 326 грамів;

алкоголь — пляшка ігристого вина "Артемівське" за 239 гривень та півлітра бренді "Шабо" 5-річної витримки за 278 гривень;

безалкогольні напої на 149 гривень — упаковка соку мультивітамін з м'якоттю (61,90 гривень), 1,75 літра "Кока-коли" (60,80 гривні), 1,5 літра води (26,38 гривні).

Вартість новорічного столу: дорожчий варіант

Інший варіант новорічного меню включає також делікатеси. Баночка червоної ікри на 100 грамів обійдеться у 469 гривень, а 180 грамів червоної риби вартуватиме 344 гривень.

Загальна вартість страв, якщо побалувати себе ще й делікатесами, сягає вже 4793 гривень. Різниця з даними минулого року становить 10,6%.

Чому зросли ціни на продукти

Лупенко наголосив, що подорожчання новорічного меню однозначно пов'язане з наслідками війни. Зокрема, йдеться про:

грошові та матеріальні втрати економіки;

скороченням виробництв;

дефіцит та здорожчання пального;

перебої та ускладнення транспортування продукції;

тощо.

Цьогоріч також на ціни вплинуло збільшення тарифів на електроенергію та підвищення цін на енергоносії. Однак попри усі труднощі аграрії зірвали рекордні врожаї овочів, що зробило цю групу продуктів дешевшою для споживачів.

В "Інституті аграрної економіки" спрогнозували, що українцям доведеться економити на традиційному наборі продуктів, адже витрати ростуть, а доходи — знижуються.

