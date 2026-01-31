Украина продает часть "ПриватБанка": акции можно будет купить через "Дію" (фото)

Украина планирует продать 7% акций "ПриватБанка" за 18 млрд грн, запустив первое в истории страны так называемое "народное IPO" (Initial Public Offering), к участию в котором будут допущены физические лица. Продажа доли госпредприятия гражданам будет осуществлена через цифровые сервисы.

Проект разработан экс-главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Русланом Магомедовым, сообщает издание Mind.ua, ссылаясь на внутреннюю презентацию Кабмина.

Как пройдет продажа акций "ПриватБанка" и какие условия

Акции "ПриватБанка" будут выставлены на продажу по стартовой цене 300 грн за 1 штуку. С учетом того, что общее количество акций банка составляет 736 млн, то будет продано 51,5 млн акций – это 7% всей эмиссии на сумму 18 млрд грн.

Продажа пройдет в формате аукциона через приложение "Дія" и будет длиться месяц. Участвовать смогут только граждане Украины, каждый — с одной заявкой. При этом максимальная сумма инвестиций на одного человека составляет 400 тыс. грн, что эквивалентно покупке до 1333 акций по стартовой цене.

Перед подачей заявки необходимо внести средства на специальный счет в одном из госбанков, а именно Укргазбанк , Сенс Банк или Укрэксимбанк. После завершения приема заявок будет определена средневзвешенная цена акции. Далее все заявки с ценой, выше или равной средней, будут удовлетворены, а заявки по цене ниже средней отклонят, деньги вернут.

Акции будут автоматически зачислены на счета в ценных бумагах, открытые в госбанках, и в дальнейшем ими можно будет торговать на украинских фондовых биржах.

В презентации подчеркивается инвестиционная привлекательность "ПриватБанка". В среднем каждая акция генерирует около 40 грн дивидендов в год, что соответствует доходности около 10%. В 2025 году ожидаемая дивидендная доходность — 12,4%.

Юридическая "очистка" стимулирует инвесторов

Авторы материала отмечают, что ключевым плюсом для инвесторов стало завершение многолетних судебных процессов. В ноябре 2025 года Высокий суд Лондона обязал экс-акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова компенсировать банку около $3 млрд убытков. Это сделало "ПриватБанк" юридически "чистым" активом.

Кроме того, частичная продажа акций также станет важным сигналом для МВФ и IFC, которые давно настаивают на сокращении доли государства в банковском секторе.

Также отмечается, что продажа 7% акций рассматривается как пилотный проект. Если IPO окажется неудачным — потери будут ограниченными. Если же спрос окажется высоким, это откроет дорогу к полноценной приватизации и привлечению стратегических инвесторов.

