Что делать, если отключились терминал или банкомат при транзакции: инструкция от "ПриватБанка"

Постоянные и зачастую непредсказуемые отключения света уже неоднократно приводили к тому, что во время снятия денег в банкомате или зачислении их на счет через терминал самообслуживания операции зависали еще до своего завершения.

По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, если наличные не успели поступить на счет во время обесточивания терминала или банкомата, не нужно паниковать и фотографировать банкомать, фиксируя его номер и адрес. Следует подождать час, чтобы деньги поступили на счет, рассказал он в комментарии "Телеграфу".

Если же в течение часа деньги не поступят на счет, нужно позвонить в контакт-центр ПриватБанка (3700) с заявкой о соответствующем зачислении. Оператор обязательно спросит номер телефона отправителя денег и номер телефона и номер карты получателя.

Серга уточняет, что перед началом внесения наличных банк проводит идентификацию отправителя средств и их получателя по номеру телефона и номеру карточки.

"Условно говоря, банк вас видит. Есть система управления всеми нашими приборами, и мы видим кто/когда/сколько средств вносился. Когда включится свет, все данные синхронизируются и сойдутся. Никто не потеряет ваши деньги. Во время отключения света мы пытаемся решить все проблемы с завершением банковской операции в течение часа. Обычно так и происходит", – объяснил он.

Собеседник издания предупредил, что некоторые банкноты при выключении света могут некорректно обрабатываться устройством:

"Иногда в такие моменты купюра может неправильно прочитаться или попасть не туда. Это не катастрофа. Во время инкассации аппарата все станет понятно, и ошибка будет исправлена. Обычно такая инкассация происходит в среднем раз в три дня. Придется подождать, но впоследствии операция будет завершена корректно, и внесенная сумма попадет на счет.

Представитель ПриватБанка также уточнил, что из-за отключений света финучреждение не поднимало комиссию по операциям в своих банкоматах, и выразил надежду, что делать этого и не придется.

В декабре вокруг ПриватБанка разгорелся скандал после того, как ветерану ВСУ с высокими ампутациями конечностей отказались выдать карточку, потому что он физически не мог взять ее в руки. Менеджер в ПриватБанке сказала ветерану "взять карточку в руки и подержать возле лица для фото". Единственная "альтернатива", предложенная банком, — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.

Позже на инцидент отреагировал глава НБУ Андрей Пышный.

После публичной огласки ПриватБанк признал ошибку, извинился перед ветераном, посетил его в больнице и пообещал изменить внутренние процедуры на более инклюзивные.

В свою очередь блогер Наумович призвал банк обеспечить ветерана жильем.