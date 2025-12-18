"Приватбанк" не выдал ветерану карту из-за ампутированных рук: на скандал отреагировал глава НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отреагировал на скандал с "ПриватБанком", в котором не смогли выдать карту ветерану, потерявшему конечности на российско-украинской войне.

Сотрудники банка заявили, что получатель карты должен держать ее в руках, а ни один человек, кроме него, не может это сделать. Глава НБУ заявил, что не может понять, о чем думали в банке. Об этом он написал в Facebook.

Пышный подчеркнул, что так не должно быть и не будет.

"Выводы будут, реакция будет, а подобного — не будет. Я доставлю карточку лично вместе с извинениями от всех нас", — пообещал глава Нацбанка.

Реакция "ПриватБанка"

"ПриватБанк" выпустил заявление о невыдаче карты. Там отметили, что ситуация, сложившаяся с ненадлежащим предоставлением банковских услуг ветерану в Киеве, является недопустимой.

"Сейчас банк выясняет все обстоятельства инцидента. ПриватБанк лично обеспечит доставку всех необходимых банковских карт клиенту в кратчайшие сроки. Банк искренне сожалеет, что возникла такая ситуация. Банк проведет внутреннюю работу, чтобы исключить подобные случаи в будущем", — написали на сайте "ПриватБанка".

Відео дня

Реакция НБУ Фото: Скриншот

В то же время в своих соцсетях банк ограничился сообщением в сторис.

Реакция монобанка

Владелец банка monobank Олег Гороховский сообщил, что его банк открыл карту военному два дня назад, сразу после обращения.

Фото: Скриншот

Напомним, что инцидент произошел вчера, 17 декабря. В сети появился пост, где сообщили, что военнослужащему, у которого ампутированы конечности из-за ранения на войне, не выдали карточку, потому что он физически не мог взять ее в руки. Менеджер в "ПриватБанке" сказала ветерану "взять карточку в руки и подержать возле лица для фото". Единственная "альтернатива", предложенная банком — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что количество ветеранов и членов их семей после потенциального прекращения боевых действий может вырасти до 5-6 млн человек.