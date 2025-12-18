"Приватбанк" не видав ветерану картку через ампутовані руки: на скандал відреагував голова НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний відреагував на скандал з "ПриватБанком", в якому не змогли видати картку ветерану, який втратив кінцівки на російсько-українській війні.

Співробітники банку заявили, що отримувач картки має тримати її в руках, а жодна людина, крім нього, не може це зробити. Голова НБУ заявив, що не може зрозуміти, про що думали в банку. Про це він написав у Facebook.

Пишний наголосив, що так не має бути і не буде.

"Висновки будуть, реакція буде, а подібного — не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас", — пообіцяв очільник Нацбанку.

Реакція "ПриватБанку"

"ПриватБанк" випустив заяву щодо невидачею картки. Там наголосили, що ситуація, що склалася з неналежним наданням банківських послуг ветерану у Києві, є неприпустимою.

"Наразі банк з’ясовує всі обставини інциденту. ПриватБанк особисто забезпечить доставку всіх необхідних банківських карток клієнту у найкоротші терміни. Банк щиро шкодує, що виникла така ситуація. Банк проведе внутрішню роботу, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому", — написали на сайті "ПриватБанку".

У той же час в своїх соцмережах банк обмежився повідомленням в сторіс.

Реакція monobank

Власник банку monobank Олег Гороховський повідомив, що його банк відкрив картку військовому два дні тому, одразу після звернення.

Нагадаємо, що інцидент стався вчора, 17 грудня. У мережі з'явився пост, де повідомили, що військовослужбовцю, у якого ампутовані кінцівки через поранення на війні, не видали картку, бо він фізично не міг взяти її до рук. Менеджер у "ПриватБанку" сказала ветеранові "взяти картку в руки і потримати біля обличчя для фото". Єдина "альтернатива", запропонована банком — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора.

Раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що кількість ветеранів і членів їхніх родин після потенційного припинення бойових дій може зрости до 5-6 млн людей.