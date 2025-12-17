Скандал із ветераном у "ПриватБанку": йому не видали картку через ампутовані руки

Воякові, у якого ампутовані кінцівки через поранення на війні, не видали картку, бо він фізично не міг взяти її до рук. У "ПриватБанку" відреагували тільки після розголосу у соцмережах.

Про обурливий випадок розповіла Олена Толкачова із патронатної служби "Янголи". За її словами, медичний куратор їх служби привезла 20-річного ветерана у "ПриватБанк" відновити картку на яку мають надійти державні виплати, адже телефон із усіма картками та даними був втрачений у бою в Харківській області. Але у відділенні на Берестейському проспекті у Києві їх чекала неприємна розмова.

Пост Олени Толкачової викликав неабиякий розголос і скандал Фото: Скріншот

"На війну пішов у 18. У районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки. Високі ампутації", — пояснила Толкачова.

Але менеджер у "ПриватБанку" сказала ветеранові "взяти картку в руки і потримати біля обличчя для фото".

Відео дня

"У людини немає рук. Немає рук — немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна". Єдина "альтернатива" від банку — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора", — обурилась Олена Толкачова.

За її словами, поранений вирішив чекати на протез руки, що може зайняти час до року і робити це без грошей, які винна йому держава.

"Ми це так не залишимо. Держава, банки й бюрократія мають повернутися обличчям до війська. Бо інакше — це зрада, а не просто ідіотизм", — резюмувала жінка, попросивши розповсюдити її пост та донести інформацію до керівництва "ПриватБанку".

Під її постом лишили коментарі нардепи та волонтери.

Реакція "ПриватБанку" на скандал із ветераном

Згодом з'явився і коментар від "ПриватБанку". Там зауважили, що ситуація із неналежним наданням послуг ветерану у Києві є неприпустимою.

"Ми вже з'ясовуємо як це могло статися й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому", — сказано у повідомленні.

У "ПриватБанку" відреагували після розголосу Фото: Скріншот

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд створює сучасну систему медичних послуг, що відповідає реальним потребам українських захисників і захисниць. Однією з пріоритетних ініціатив є безоплатне лікування зубів та протезування, яке доступне незалежно від місця проживання пацієнта.

А посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України", що кількість ветеранів і членів їхніх родин після потенційного припинення бойових дій може зрости до 5-6 млн людей. Це становить близько 20% загального населення.