Скандал с ветераном в "ПриватБанке": ему не выдали карту из-за ампутированных рук

Воину, у которого ампутированы конечности из-за ранения на войне, не выдали карточку, потому что он физически не мог взять ее в руки. В "ПриватБанке" отреагировали только после огласки в соцсетях.

О возмутительном случае рассказала Елена Толкачева из патронатной службы "Ангелы". По ее словам, медицинский куратор их службы привезла 20-летнего ветерана в "ПриватБанк" восстановить карточку на которую должны поступить государственные выплаты, ведь телефон со всеми карточками и данными был потерян в бою в Харьковской области. Но в отделении на Берестейском проспекте в Киеве их ждал неприятный разговор.

Пост Елены Толкачевой вызвал большой резонанс и скандал Фото: Скриншот

"На войну ушел в 18. В районе Изюмского на Харьковщине потерял все конечности. Высокие ампутации", — пояснила Толкачева.

Но менеджер в "ПриватБанке" сказала ветерану "взять карточку в руки и подержать возле лица для фото".

"У человека нет рук. Нет рук — нет карточки. Держать карту другому человеку "нельзя". Единственная "альтернатива" от банка — оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора", — возмутилась Елена Толкачева.

По ее словам, раненый решил ждать протез руки, что может занять время до года и делать это без денег, которые должно ему государство.

"Мы это так не оставим. Государство, банки и бюрократия должны повернуться лицом к войску. Иначе — это измена, а не просто идиотизм", — резюмировала женщина, попросив распространить ее пост и донести информацию до руководства "ПриватБанка".

Под ее постом оставили комментарии нардепы и волонтеры.

Реакция "ПриватБанка" на скандал с ветераном

Впоследствии появился и комментарий от "ПриватБанка". Там отметили, что ситуация с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану в Киеве недопустима.

"Мы уже выясняем как это могло произойти и лично обеспечим доставку всех необходимых карточек. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла и проведем внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем", — сказано в сообщении.

В "ПриватБанке" отреагировали после огласки Фото: Скриншот

