Що робити, якщо відключилися термінал або банкомат під час транзакції: інструкція від "ПриватБанку"

Постійні і часто непередбачувані відключення світла вже неодноразово призводили до того, що під час зняття грошей у банкоматі або зарахування їх на рахунок через термінал самообслуговування операції зависали ще до свого завершення.

За словами прессекретаря ПриватБанку Олега Серги, якщо готівка не встигла надійти на рахунок під час знеструмлення терміналу або банкомату, не потрібно панікувати і фотографувати банкомат, фіксуючи його номер і адресу. Слід почекати годину, щоб гроші надійшли на рахунок, розповів він у коментарі "Телеграфу".

Якщо ж протягом години гроші не надійдуть на рахунок, потрібно зателефонувати до контакт-центру ПриватБанку (3700) із заявкою про відповідне зарахування. Оператор обов'язково запитає номер телефону відправника грошей і номер телефону та номер картки одержувача.

Серга уточнює, що перед початком внесення готівки банк проводить ідентифікацію відправника коштів та їх одержувача за номером телефону та номером картки.

"Умовно кажучи, банк вас бачить. Є система управління всіма нашими приладами, і ми бачимо хто/коли/скільки коштів вносився. Коли увімкнеться світло, всі дані синхронізуються і зійдуться. Ніхто не втратить ваші гроші. Під час відключення світла ми намагаємося вирішити всі проблеми із завершенням банківської операції протягом години. Зазвичай так і відбувається", — пояснив він.

Співрозмовник видання попередив, що деякі банкноти під час вимкнення світла можуть некоректно оброблятися пристроєм:

"Іноді в такі моменти купюра може неправильно прочитатися або потрапити не туди. Це не катастрофа. Під час інкасації апарата все стане зрозуміло, і помилку буде виправлено. Зазвичай така інкасація відбувається в середньому раз на три дні. Доведеться почекати, але згодом операція буде завершена коректно, і внесена сума потрапить на рахунок.

Представник ПриватБанку також уточнив, що через відключення світла фінустанова не піднімала комісію за операціями у своїх банкоматах, і висловив сподівання, що робити цього і не доведеться.

У грудні навколо ПриватБанку розгорівся скандал після того, як ветерану ЗСУ з високими ампутаціями кінцівок відмовилися видати картку, бо він фізично не міг узяти її в руки. Менеджер у ПриватБанку сказала ветерану "взяти картку в руки і потримати біля обличчя для фото". Єдина "альтернатива", запропонована банком, — оформити довіреність і видати картку на ім'я медичного куратора.

Пізніше на інцидент відреагував голова НБУ Андрій Пишний.

Після публічного розголосу ПриватБанк визнав помилку, вибачився перед ветераном, відвідав його в лікарні та пообіцяв змінити внутрішні процедури на більш інклюзивні.

Зі свого боку блогер Наумович закликав банк забезпечити ветерана житлом.