Трудовой апокалипсис отменяется: ChatGPT не разрушил рынок труда — Financial Times

Искусственный интеллект не привел к "апокалипсису рабочих мест", о котором предупреждали некоторые международные организации. Напротив, после запуска ChatGPT рынок труда в развитых экономиках демонстрирует устойчивость, а в отдельных сегментах — даже рост занятости.

По данным издания Financial Times, в Соединенных Штатах и еврозоне с момента появления ChatGPT увеличилось число рабочих мест в сферах, требующих интеллектуального труда включая профессиональных управленцев и офисных работников. Именно эти категории ранее считались наиболее уязвимыми из-за развития ИИ.

Такая динамика, отмечают журналисты, противоречит заявлениям главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которая сравнивала влияние искусственного интеллекта на рынок труда с "цунами", способным разрушить существующую структуру занятости.

Авторы материала отмечают, что текущие проблемы на рынке труда во многих странах объясняются другими факторами, не связанными напрямую с ИИ. В частности, в Великобритании рост безработицы среди молодежи аналитики связывают с политикой правительства и увеличением налоговой нагрузки на заработные платы. А в странах еврозоны высокий уровень безработицы среди выпускников может быть обусловлен резким ростом числа людей в возрасте от 20 до 30 лет с высшим образованием.

Старший экономический советник Capital Economics Вики Редвуд указывает, что снижение занятости на начальных позициях может носить циклический характер. По ее словам, именно неопытные работники традиционно первыми сталкиваются с сокращениями в сложные экономические периоды. В группе риска остаются административные, канцелярские и рутинные должности начального уровня.

При этом издание подчеркивает, что замедление на рынке труда в сферах услуг и знаний после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года было связано прежде всего с ужесточением монетарной политики центробанков и нормализацией экономики в постпандемийный период, а не с массовым внедрением ИИ.

"Связывание сокращений рабочих мест с увеличением использования ИИ, а не с другими негативными факторами, такими как слабый спрос или чрезмерный набор персонала в прошлом, подает инвесторам более позитивный сигнал", — убежден директор по глобальным макроэкономическим исследованиям в Oxford Economics Бен Мэй.

