Трудовий апокаліпсис скасовується: ChatGPT не зруйнував ринок праці — Financial Times

Штучний інтелект не призвів до "апокаліпсису робочих місць", про який попереджали деякі міжнародні організації. Навпаки, після запуску ChatGPT ринок праці в розвинених економіках демонструє стійкість, а в окремих сегментах — навіть зростання зайнятості.

За даними видання Financial Times, у Сполучених Штатах і єврозоні з моменту появи ChatGPT збільшилася кількість робочих місць у сферах, які потребують інтелектуальної праці, включно з професійними управлінцями та офісними працівниками. Саме ці категорії раніше вважалися найбільш уразливими через розвиток ШІ.

Така динаміка, зазначають журналісти, суперечить заявам глави Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, яка порівнювала вплив штучного інтелекту на ринок праці з "цунамі", здатним зруйнувати наявну структуру зайнятості.

Автори матеріалу зазначають, що поточні проблеми на ринку праці в багатьох країнах пояснюються іншими факторами, не пов'язаними безпосередньо зі ШІ. Зокрема, у Великій Британії зростання безробіття серед молоді аналітики пов'язують із політикою уряду та збільшенням податкового навантаження на заробітні плати. А в країнах єврозони високий рівень безробіття серед випускників може бути зумовлений різким зростанням кількості людей у віці від 20 до 30 років з вищою освітою.

Старший економічний радник Capital Economics Вікі Редвуд вказує, що зниження зайнятості на початкових позиціях може мати циклічний характер. За її словами, саме недосвідчені працівники традиційно першими стикаються зі скороченнями в складні економічні періоди. У групі ризику залишаються адміністративні, канцелярські та рутинні посади початкового рівня.

Водночас видання підкреслює, що уповільнення на ринку праці у сферах послуг і знань після запуску ChatGPT у листопаді 2022 року було пов'язане передусім із жорсткістю монетарної політики центробанків і нормалізацією економіки в постпандемійний період, а не з масовим упровадженням ШІ.

"Пов'язування скорочень робочих місць зі збільшенням використання ШІ, а не з іншими негативними факторами, як-от слабкий попит або надмірний набір персоналу в минулому, подає інвесторам більш позитивний сигнал", — переконаний директор із глобальних макроекономічних досліджень в Oxford Economics Бен Мей.

