Владельцы ресторанов "не имеют сейфа с деньгами": кто должен платить за работу генераторов, — эксперт

После того как в соцсетях появился чек ресторана с отдельной платой за работу генератора, украинцы начали активно обсуждать, кто должен за это платить. Глава Национальной ресторанной ассоциации Украины Тарас Ковальчук убежден, что бизнес не может бесконечно покрывать эти расходы самостоятельно, поэтому за них в конце концов платит гость — но только тогда, когда его об этом предупредили заранее.

Как пояснил специалист в эфире Lviv.Media, появление одного чека с отдельной строкой "за генератор" не означает, что такая практика является массовой. В то же время он признает: если клиента заранее не предупредили о дополнительной плате, он имеет полное право ее не платить. Именно на этом, говорит Ковальчук, и основывается позиция Госпродпотребслужбы — любая оплата должна быть прозрачной и понятной для потребителя еще до заказа.

Он объясняет, что в идеале заведение должно сразу сообщать гостям о работе на генераторе. Например, бариста может сказать, что кофе будет стоить дороже из-за дополнительных расходов на электроэнергию, и дать человеку выбор — согласиться или нет. Именно такой подход, по его мнению, является честным и корректным по отношению к клиенту.

Кроме того, Ковальчук отметил, что во время блэкаутов рестораны фактически стали местами, где люди могут согреться, зарядить телефоны, воспользоваться интернетом и водой. Впрочем, все это обеспечивается за счет владельцев, которые уже несколько лет работают в сверхсложных условиях. После пандемии и во время полномасштабной войны финансовые резервы большинства заведений практически исчерпаны, а расходы на топливо, обслуживание генераторов и дополнительные ресурсы стали непредсказуемыми.

"Часть заведений пытается покрывать эти расходы собственными усилиями, однако общая динамика такова, что к этому стоит относиться с пониманием. В то же время бизнес должен обязательно заранее предупреждать гостей о любых дополнительных начислениях", — пояснил Тарас Ковальчук.

Однако включить эти расходы в стоимость блюд не всегда так просто, как кажется. Для заведений с большим меню это означает постоянно менять цены, калькуляции и настройки кассовых систем в зависимости от того, работает ли генератор. К тому же невозможно точно предсказать количество посетителей в период отключений, а значит — справедливо распределить дополнительные расходы между всеми чеками.

"Непонятно, как правильно распределять эти расходы — на один чек или на сотню. Поэтому, по моему мнению, не стоит угрожать предпринимателям, которые и без того сегодня удерживают ту стабильную и безопасную часть нашей повседневной жизни, а вместо этого их следует поддерживать", — сказал в эфире специалист.

Говоря о состоянии отрасли в целом, Ковальчук отмечает, что наибольшая нагрузка сейчас ложится на малый и микробизнес. Крупные сети имели возможность подготовиться к энергетическим вызовам заранее, тогда как небольшие кофейни, рестораны и другие сервисные заведения часто вынуждены действовать уже в кризисном режиме, когда оборудование подорожало, а ресурсы ограничены.

Кто же в конце концов должен платить за работу генераторов в учреждениях

Подытоживая, он подчеркнул, что в любом бизнесе все расходы в конце концов закладываются в цену для потребителя. Другой вопрос — как именно это делать. По его мнению, важно отойти от представления, что владелец заведения может бесконечно дотировать бизнес за свой счет. Расходы на генераторы должны покрываться совместно — через честную цену, открытые правила и взаимное понимание между бизнесом и посетителями.

"Социалистическое мышление до сих пор остается в сознании многих: будто владелец бизнеса — это мультимиллионер с сейфом денег, из которого можно бесконечно дотировать заведение. На самом деле это не так — годы непростых испытаний полностью съели финансовые подушки, которые бизнес накапливал раньше", — отметил мужчина.

В то же время Ковальчук убежден, что ресторанная сфера даже в таких условиях пытается сохранить высокий уровень сервиса. Заведения, которые смогут пройти этот сложный период, в будущем будут иметь преимущества — в частности тогда, когда после победы в Украину приедут туристы и увидят, как бизнесу удалось удержать качество, несмотря на войну и энергетические вызовы.

Напомним, что рестораны и кафе начали добавлять к счетам плату за работу генератора. В то же время в Госпродпотребслужбе напомнили, что такая практика без предварительного согласования с клиентом может привести к штрафу до 30% от суммы заказа.

Ранее Фокус писал, что, по словам ресторатора Анастасии Завадской, из-за масштабных отключений электроэнергии и отопления в Киеве многие заведения питания вынуждены временно прекращать работу.