Рада готовит реформу рынка аренды с жилья с новыми штрафами: квартиры надо будет сдавать официально

Верховная Рада планирует провести реформу рынка арендованного жилья, сделав неофициальную сдачу квартир рискованной. В частности, планируется ввести обязательную регистрацию договоров аренды.

В то же время планируется ввести и систему мотивации для арендодателей. Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью изданию Telegraf.

Регистрация договора аренды станет обязательной

Ожидается, что целью новой реформы станет появление прозрачного рынка аренды. Для владельцев жилья планируют снижать налоги, а для тех, кто откажется выходить из тени — готовят штрафы.

Сейчас обсуждается, должна ли регистрация каждого договора в нотариусе быть обязательной, или это можно будет сделать через "Дію".

По ее словам, обязательная регистрация договора об аренде будет предусматривать определенную "ответственность"

"Если человек не регистрирует свой договор аренды, то к нему будет применяться высокая ответственность. Например, в виде существенного штрафа. И люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, то ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", — рассказала Шуляк.

По ее словам, вопрос обязательной регистрации договоров точно будет решен, поэтому это лишь "вопрос времени".

Как будут планировать стимулировать арендодателей

Шуляк отметила, что власти планируют применить "комплексные стимулы" для того, чтобы больше людей переходили к "белому" доходу.

Она отметила, что легализация аренды открывает гражданам доступ к банковским услугам, в частности позволяет беспрепятственно оформлять ипотеку, брать кредиты на авто или подтверждать платежеспособность.

Для тех, кто не захотят показывать свои доходы от аренды будет разработана другая система мотивации, чтобы люди захотели зарегистрировать договор об аренде, а сдач квартир без регистрации не было.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине планируют усложнить процедуру открытия банковских счетов — гражданам придется подтверждать место жительства и предоставлять информацию об источниках доходов.

Чтобы подтвердить фактическое место жительства нужно будет предоставлять договор аренды жилья или платежки за коммунальные услуги.