Рада готує реформу ринку оренди з житла з новими штрафами: квартири треба буде здавати офіційно

Верховна Рада планує провести реформу ринку орендованого житла, зробивши неофіційну здачу квартир ризикованою. Зокрема, планується запровадити обов'язкову реєстрацію договорів оренди.

Водночас планується запровадити і систему мотивації для орендодавців. Про це заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю виданню Telegraf.

Реєстрація договору оренди стане обов'язковою

Очікується, що ціллю нової реформи стане поява прозорого ринку оренди. Для власників житла планують знижувати податки, а для тих, хто відмовиться виходити з тіні — готують штрафи.

Наразі обговорюється, чи повинна реєстрація кожного договору в нотаріусі бути обов'язковою, чи це можна буде зробити через "Дію".

За її словами, обов'язкова реєстрація договору про оренду передбачатиме певну "відповідальність"

"Якщо людина не реєструє свій договір оренди, то до неї буде застосовуватись висока відповідальність. Наприклад, у вигляді суттєвого штрафу. І люди вже не будуть ризикувати, тому що у тебе завжди є сусіди, які можуть розказати, податкова, яка може перевірити. Коли ти будеш розуміти, що можеш отримати високий штраф, то ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди", — розповіла Шуляк.

За її словами, питання обов'язкової реєстрації договорів точно буде вирішене, тож це лише "питання часу".

Як плануватимуть стимулювати орендодавців

Шуляк зазначила, що влада планує застосувати "комплексні стимули" задля того, щоб більше людей переходили до "білого" доходу.

Вона наголосила, що легалізація оренди відкриває громадянам доступ до банківських послуг, зокрема дозволяє безперешкодно оформлювати іпотеку, брати кредити на авто чи підтверджувати платоспроможність.

Для тих, хто не захочуть показувати свої доходи від оренди буде розроблено іншу систему мотивації, аби люди захотіли зареєструвати договір про оренду, а здач квартир без реєстрації не було.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні планують ускладнити процедуру відкриття банківських рахунків — громадянам доведеться підтверджувати місце проживання та надавати інформацію про джерела доходів.

Аби підтвердити фактичне місце проживання потрібно буде надавати договір оренди житла або платіжки за комунальні послуги.