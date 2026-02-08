АРМА отменило продажу земли в Карпатах чиновнику времен Януковича: состоится новый аукцион

Агентство по розыску и менеджменту активов отказалось подтверждать результаты торгов на 460 гектаров земель на полонине Боржава в Закарпатской области. Их фактическим владельцем чуть не стал бывший глава Администрации президента Виктора Януковича, нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин.

Агентство по розыску и менеджменту активов приняло решение отказаться от подписания протокола о результатах электронных торгов по реализации 460 гектаров земель на полонине Боржава в Закарпатской области. Об этом сообщили в АРМА.

Как отмечается, АРМА обеспечило проведение проверки победителей аукциона, которые состоялись через электронную торговую систему Prozorro.Продажи, во время которой был установлен риск фактического возвращения актива под контроль бывших владельцев.

Агентство отказалось от подписания протокола о признании торгов состоявшимися и от заключения договора купли-продажи. АРМА также направило официальные обращения в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения процессуальной оценки установленной связанности.

Відео дня

После получения заключения компетентных органов АРМА обеспечит проведение новой оценки и организацию повторного аукциона.

Как отметили в АРМА, пример продажи земель на полонине Боржава общей площадью 460 гектаров использован "для совершенствования подходов к проверке участников аукционов с целью институционализации превентивных антикоррупционных предохранителей, а не реагирования постфактум".

Земли на полонине Боржава

В ноябре 2024 года в АРМА сообщали, что 460 га земли на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гукливый и пгт. Воловец, были оценены 1 067 616 700 грн.

Летом 2025 года издание Bihus опубликовало расследование, в котором говорилось, что Сергей Левочкин якобы планирует застроить сотни гектаров земли на Закарпатье.

Напомним, Фокус писал, что инвестиционно-привлекательные земли были проданы 8 января в виде т.н. "голландского аукциона" за 89,5 млн грн, что составляет около 2 тыс. грн за сотку.