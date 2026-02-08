АРМА скасувало продаж землі в Карпатах посадовцю часів Януковича: відбудеться новий аукціон

Агентство з розшуку та менеджменту активів відмовилося підтверджувати результати торгів на 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області. Їхнім фактичним власником мало не став колишній глава Адміністрації президента Віктора Януковича, нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін.

Агентство з розшуку та менеджменту активів ухвалило рішення відмовитися від підписання протоколу про результати електронних торгів щодо реалізації 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області. Про це повідомили у АРМА.

Як зазначається, АРМА забезпечило проведення перевірки переможців аукціону, які відбулися через електронну торгову систему Prozorro.Продажі, під час якої було встановлено ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників.

Агентство відмовилося від підписання протоколу про визнання торгів такими, що відбулися, та від укладення договору купівлі-продажу. АРМА також направило офіційні звернення до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання процесуальної оцінки встановленої пов'язаності.

Після отримання висновку компетентних органів АРМА забезпечить проведення нової оцінки та організацію повторного аукціону.

Як наголосили в АРМА, приклад продажу земель на полонині Боржава загальною площею 460 гектарів використано "для вдосконалення підходів до перевірки учасників аукціонів з метою інституціоналізації превентивних антикорупційних запобіжників, а не реагування постфактум".

Землі на полонині Боржава

У листопаді 2024 року в АРМА повідомляли, що 460 га землі на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт. Воловець, були оцінені 1 067 616 700 грн.

Влітку 2025 року видання Bihus опублікувало розслідування, в якому йшлось, що Сергій Льовочкін нібито планує забудувати сотні гектарів землі на Закарпатті.

Нагадаємо, Фокус писав, що інвестиційно-привабливі землі були продані 8 січня у вигляді т.зв. "голландського аукціону" за 89,5 млн грн, що становить близько 2 тис. грн за сотку.