2 тис. грн за сотку: АРМА продала високопосадовцю часів Януковича 460 га землі в Карпатах, — ЗМІ

Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) 8 січня реалізувало 460 га землі на полонині Боржава у Закарпатській області. Її фактичним власником, як зазначають ЗМІ, став колишній глава Адміністрації президента Віктора Януковича, нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін.

Інвестиційно-привабливі землі були продані за 89,5 млн грн. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на результати проведених аукціонів.

Землі, як наголошується, було поділено на три лоти, за якими одночасно було проведено троє торгів у вигляді т.зв. "голландського аукціону". За таким принципом продажі починаються з обумовленої стартової ціни, яку поступово знижують, поки не знайдеться охочий придбати актив. У такому випадку у кожному з аукціонів брав участь лише один претендент, тож продаж, як не виключає видання, відбувся за мінімальними цінами.

Скажімо, ділянку площею 26,7366 га при стартовій ціні 10,4 млн грн за 5,4 млн грн придбав Андрій Вінграновський, який є чоловіком молодшої сестри Сергія Льовочкіна Юлії. Також, при початковій ціні 75,2 млн грн, він став власником 199,1488 га, наприкінці заплативши 39,1 млн грн. Ділянку площею 234,77 га при стартовій ціні у 88,2 млн грн, за 45 млн грн придбав Власюк Ігор, який, за даними ресурсу Оpendatabot, є засновником ТОВ "Боржава Есет", де кінцевим бенефіціарним власником якої є Вінграновський.

Тобто, підрахували у виданні, середня вартість однієї сотки землі, придбаної на аукціоні, становить близько 2 тис. грн.

Ще у листопаді 2024 року в АРМА повідомляли, що 460 га землі на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт. Воловець, були оцінені 1 067 616 700 грн.

Зазначимо, влітку 2025 року видання Bihus опублікувало розслідування, в якому йшлось, що Сергій Льовочкін нібито планує забудувати сотні гектарів землі на Закарпатті.

Нагадаємо, що влітку 2025 року вже колишня керівниця АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення. Зокрема, припускають, що її могли "попросити" через презентацію книги "АРМАгеддон для корупціонерів. Тіні великих грошей".

Під час своєї роботи у АРМА Олена Дума відвідувала офіс, який журналісти називають тіньовим центром впливу бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.