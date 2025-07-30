"Вмію приймати рішення": Дума заявила про свою відставку з АРМА, нардеп розкрив деталі

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума повідомила, що написала заяву про звільнення й просить уряд її задовольнити. Парламентар Ярослав Железняк написав, що це рішення буде ухвалене Кабміном вже сьогодні й причиною стала її книга.

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"Я вмію приймати рішення. (…) Сьогодні офіційно набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", — заявила у Facebook Дума 30 липня.

Вона зауважила, що разом з командою з 2023 року йшла до реальної трансформації органу, який "мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії". Керівниця наголосила, що АРМА почав показувати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи, максимальну відкритість до суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікацію усіх активів, відкриття й початок модернізації Реєстру арештованих активів.

"Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди — рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм", — написала Дума.

Вона висловила вдячність усім спеціалістам, керівникам відділів, управлінь і департаментів агентства, а також своїм заступникам, назвавши підлеглих "прикладом достойних, доброчесних та професійних державних службовців".

"Попереду — міжнародний аудит Національного агентства. Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно", — зазначила посадовиця.

Вона вірить, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих з її командою результатів. Дума запевнила, що переступатиме поріг, залишаючи свій останній внесок — 16 мільйонів гривень у держбюджет від управління "трубою Медведчука".

"Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же як і команда. Якій я щиро бажаю — ТАК тримати! Моя місія тут — виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати", — додала Дума.

Що відомо про причину звільнення Думи з АРМА

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що Дума подала заяву на відставку. З його слів, це питання винесуть на КМУ вже сьогодні, і очільницю АРМА звільнять з посади. Після цього за законом мають оголосити конкурс на нового голову, який проводитимуть за участю міжнародних експертів.

Посилаючись на свої джерела, парламентар повідомив, що головну роль у рішенні щодо звільнення Думи зіграла "феєрична презентація" її книги.

"Дивні. Це ж трохи підняло настрій на фоні всього новинного поля…", — додав Железняк.

Фото з презентації книги Олени Думи Фото: Олена Дума

Йдеться про книгу "АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей". Як пояснювала сама голова АРМА, вона уклала договір з видавництвом "Саміт-книга", яке і стало дистриб’ютором. Вона наголошувала, що за законом держслужбовець має право на творчу діяльність і отримання нагороди за неї, прибуток лише потрібно декларувати. Договір про оренду приміщення КНУ імені Тараса Шевченка для презентації Дума підписувала особисто.

"Усе було оплачено за власні, офіційно задекларовані кошти. Усі квитанції маю, договори є. Готова поділитися кожним документом відкрито та прозоро у відповідь на офіційний запит. Презентація книги відбувалася у позаробочий час, а кожен співробітник Нацагентства міг за бажанням відвідати презентацію", — зазначала вона.

Перед відставкою Олени Думи хвилю обурення спровокувала її книга Фото: Олена Дума

Однак сама книга та її презентація викликали обурення у мережі, в тому числі Думу критикувала народна депутатка Ірина Геращенко. Вона зазначала, що "АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей" — це "образжик графоманства і вульгарщини", а презентацію описувала як збір "зеленого бомонду і керівників силових структур". Парламентарка закликала до відставки голови АРМА через "повну некомпетентність і невідповідність займаній посаді". У громадській організації "Центр протидії корупції" наголошували, що Дума підтримала "ганебний закон про демонтаж НАБУ і САП".

"Як думаєте, чи прийдуть студенти, які вчора вийшли на акцію, на презентацію? Аби розповісти Думі, що вони справді думають про її "творчість". (…) Олена Дума — частина плану демонтажу незалежних інституцій та медіа", — заявляли у ЦПК.

Раніше Думу звинувачували у дискредитації України

У червні 2023 року керівник ЦПК Віталій Шабунін вказував, що Дума брала участь у кампанії ФСБ РФ, спрямованій проти України і американського політика Джо Байдена. Він зазначав, що переможниця конкурсу на посаду голови АРМА "засвітилась" на презентації, присвяченій фактам корупційної діяльності високопосадовців України.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Аудит ефективності діяльності органу мають завершити до 2026 року. У ЗМІ розібрали, які зміни несе новий закон.

Тим часом Верховна Рада готується до розгляду нового законопроєкту, який має повернути незалежність НАБУ і САП. Нардеп Ярослав Железняк інформував, що 31 липня проведуть позачергове засідання парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності задля розгляду цього документа і чотирьох альтернативних.