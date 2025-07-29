Розблокує 600 млн євро від ЄС: що передбачає підписаний Зеленським закон про реформу АРМА

Президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон про реформу АРМА — Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Після того як Зеленський дав зелене світло, буде проведено аудит ефективності діяльності органу, який має завершитись до літа 2026 року.

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На порталі Верховної Ради України зазначено, що закон № 12374-д був ухвалений народними депутатами 18 червня. Реформа АРМА стартує, коли підписаний головою держави документ набере чинності. Вона почнеться з формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності агентства, розповідає "Судово-юридична газета".

Комісія з 3 осіб матиме 10 місяців, щоб ухвалити висновок. Вона матиме доступ до інформації та документів агентства, за винятками, передбаченими Законом "Про державну таємницю", проводитиме конфіденційні інтерв’ю, а також зможе звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних або юридичних осіб із запитом для отримання потрібної інформації. Якщо комісія надасть висновок щодо неефективності діяльності агентства чи неналежного виконання обов'язків його головою, це буде підставою для припинення його повноважень.

Реформа АРМА: що змінює закон

В картці законопроєкту зазначено, що реформа АРМА передбачає:

створення механізму, який дозволить залишати активи у володінні своїх власників чи законних володільців без шкоди для кримінального провадження;

передання в управління агентства активів, вартість яких достовірно перевищує порогове значення та управління якими економічно обґрунтоване;

реалізацію активів, вартість яких істотно та безповоротно втрачається;

залучення арбітражних керуючих і приватних виконавців до управління активами;

запровадження автоматизованої системи для визначення управителя;

протидію зловживанням (зокрема завищенням витрат під час управління активами);

покращення механізмів контролю за управлінням активами;

створення спеціалізованого фонду та визначення джерел його наповнення для забезпечення фінансової стабільності діяльності агентства;

запровадження прозорої незалежної зовнішньої системи оцінки ефективності діяльності.

Реформа АРМА є зобов'язанням за програмою Ukraine Facility

Володимир Зеленський 27 липня зазначав, що підписав важливі закони про реформу АРМА та факторинг для реалізації реформ, необхідних для отримання Україною коштів по програмі Ukraine Facility від Європейського Союзу. За словами лідера держави, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів".

Народний депутат Ярослав Железняк розповідав, що закон розблокує 600 млн євро фінансової допомоги від ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в опублікованому 22 липня інтерв'ю Bloomberg розповіла про свої цілі на новій посаді та заявила, що питання корупції в українському суспільстві "перебільшується".

Перший віцепрем'єр та глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров 18 липня повідомив, що планує створити аналог DOGE (департамент ефективності уряду США) в Україні.