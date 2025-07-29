Разблокирует 600 млн евро от ЕС: что предусматривает подписанный Зеленским закон о реформе АРМА
Президент Владимир Зеленский 27 июля подписал закон о реформе АРМА — Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. После того как Зеленский дал зеленый свет, будет проведен аудит эффективности деятельности органа, который должен завершиться до лета 2026 года.
На портале Верховной Рады Украины указано, что закон № 12374-д был принят народными депутатами 18 июня. Реформа АРМА стартует, когда подписанный главой государства документ вступит в силу. Она начнется с формирования Комиссии по проведению независимого внешнего оценивания (аудита) эффективности деятельности агентства, рассказывает "Судебно-юридическая газета".
Комиссия из 3 человек будет иметь 10 месяцев, чтобы принять заключение. Она будет иметь доступ к информации и документам агентства, за исключениями, предусмотренными Законом "О государственной тайне", проводить конфиденциальные интервью, а также сможет обращаться в органы государственной власти, любых физических или юридических лиц с запросом для получения нужной информации. Если комиссия даст заключение о неэффективности деятельности агентства или ненадлежащего исполнения обязанностей его председателем, это будет основанием для прекращения его полномочий.
Реформа АРМА: что меняет закон
В карточке законопроекта указано, что реформа АРМА предусматривает:
- создание механизма, который позволит оставлять активы во владении своих владельцев или законных владельцев без ущерба для уголовного производства;
- передачу в управление агентства активов, стоимость которых достоверно превышает пороговое значение и управление которыми экономически обосновано;
- реализацию активов, стоимость которых существенно и безвозвратно теряется;
- привлечение арбитражных управляющих и частных исполнителей к управлению активами;
- внедрение автоматизированной системы для определения управляющего;
- противодействие злоупотреблениям (в частности завышением расходов при управлении активами);
- улучшение механизмов контроля за управлением активами;
- создание специализированного фонда и определение источников его наполнения для обеспечения финансовой стабильности деятельности агентства;
- внедрение прозрачной независимой внешней системы оценки эффективности деятельности.
Реформа АРМА является обязательством по программе Ukraine Facility
Владимир Зеленский 27 июля отмечал, что подписал важные законы о реформе АРМА и факторинге для реализации реформ, необходимых для получения Украиной средств по программе Ukraine Facility от Европейского Союза. По словам лидера государства, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов".
Народный депутат Ярослав Железняк рассказывал, что закон разблокирует 600 млн евро финансовой помощи от ЕС.
Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко в опубликованном 22 июля интервью Bloomberg рассказала о своих целях на новой должности и заявила, что вопрос коррупции в украинском обществе "преувеличивается".
Первый вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров 18 июля сообщил, что планирует создать аналог DOGE (департамент эффективности правительства США) в Украине.