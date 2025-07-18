Федоров создаст аналог DOGE в Украине: чем займется и кто первый кандидат на руководителя

Первый вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров планирует создать в Украине департамент эффективности, похожий на аналогичную институцию DOGE в Соединенных Штатах Америки. Чиновник начал искать руководителя департамента и выслушал советы украинцев, которые обратили внимание на его идею.

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Днем 18 июля Федоров опубликовал короткий текст из объявления о появлении нового департамента. В соцсети Threads чиновник написал, что украинский аналог DOGE будет работать для нескольких проектов. Какие будут полномочия этой институции, сможет ли она увольнять людей, сокращать смету, на каких основаниях будет работать, первый вице-премьер не объяснил.

Федоров в нескольких словах описал видение аналога DOGE в Украине. По его словам, департамент будет заниматься "сокращением расходов и оценкой эффективности". По каким критериям будут урезать расходы и считать эффективность, не указывается.

"Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление", — написал он.

Идеи Федорова — сообщение об аналоге DOGE в Украине Фото: Скриншот

Сообщение вице-премьера, состоящее всего из трех предложений, получило почти сотню комментариев. Среди комментариев есть напоминание о хаосе, демотивации, откате, "досрочных смертях" и экологических катастрофах. Другие напоминали, что в США как раз уволился потенциальный руководитель, намекая на миллиардера Илона Маска, который со скандалом ушел из Белого дома.

Также было предположение, что речь идет о расчетах в криптовалюте, которые Федоров опроверг. Впрочем, были люди, которые серьезно спрашивали о зарплате нового руководителя и давали предложения, где его искать.

Идеи Федорова — комментарии о плохих последствиях DOGE для США Фото: Скриншот Идеи Федорова — комментарии о возможном руководителе DOGE в Украине Фото: Скриншот

Идеи Федорова — детали

Между тем появилось интервью Федорова на YouTube-канале DOU, которое касалось повышения эффективности работы правительства. Министр озвучил несколько направлений реформ: среди них, внедрение QR-кодов, "перестройка HR-процессов" и тому подобное. Кроме того, чиновник пояснил, что хотел бы создать систему, которая бы аккумулировала все данные о работе государства на одном дашборде. По его мнению, в таком случае лучше решались бы вопросы граждан, потому что заранее будешь видеть проблему.

Отметим, 17 июля Фокус писал о перестановках в правительстве, которые произошли после отставки Дениса Шмыгаля и назначения Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Среди прочего, нардепы приняли решение о продвижении Федорова по карьерной лестнице. Если раньше он был вице-премьер-министром по инновациям, то с 17 июля — первый вице-премьер.

Напоминаем, Федоров рассказал о введении ИИ-помощника в приложение Дія. 1 июля глава Минцифры сообщил, что Украина имеет инструменты, которые помогут отражать массированные атаки дронов РФ.