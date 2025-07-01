"Почувствуем в течение лета": "Шахеды" больше долетают, но Украина имеет решение, — Федоров

Российские удары с помощью дронов-камикадзе стали более эффективными. Однако, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ситуация может в корне измениться, ведь произошли "технологические сдвиги", которых ждали несколько лет.

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"Скажу так: проблема понятна, "Шахеды" начали больше долетать. Это проблема и высоты, на которой они летят, и есть вопрос с ракетами для ПВО. Есть большое количество вызовов, которые все понимают", — отметил он в интервью NV, опубликованном 1 июля.

Глава Минцифры рассказал, что сейчас в Украине активно работают над дронами-перехватчиками, и некоторые из них "сделали невероятный прорыв". Он не захотел погружаться в детали, но объяснил, что масштабирование этих продуктов может в корне изменить ситуацию.

"Я просто, честно, не хочу говорить вещи и подсказывать врагу, в каком направлении смотреть. Но поверьте, что произошли определенные сдвиги технологические, которые мы не могли решить несколько лет. И я не знаю, как к похожему продукту или продуктам может дойти Россия технологически", — отметил Федоров.

По его словам, произошла синергия западной научной среды с украинской, которая дала "определенный результат". Однако оценить его можно будет по тому, насколько эффективно в Украине будут сбивать "Шахеды".

"И мы все должны это почувствовать. И вот тогда сможем точно оценить эту технологию. Но есть невероятно большая надежда, что решение на столе", — подчеркнул министр.

Он уточнил, что результативность решения должна быть понятна в течение следующих трех месяцев.

"То есть в течение лета мы с вами почувствуем, это сработало или не сработало", — добавил Федоров.

Напомним, в Forbes сообщили, что россияне модифицировали "Шахеды", сделав их более устойчивыми и опасными. Благодаря этому сбивать дроны стало сложнее. Кроме того, некоторые БПЛА выпускают более мелкие суббоеприпасы во время полета.

Ночью на 1 июля российские "Шахеды" ударили по Запорожью, разрушив частные дома и вызвав пожары.