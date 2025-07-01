"Відчуємо протягом літа": "Шахеди" більше долітають, але Україна має рішення, — Федоров

Російські удари за допомогою дронів-камікадзе стали ефективнішими. Однак, зі слів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ситуація може докорінно змінитись, адже відбулися "технологічні зсуви", на які чекали декілька років.

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"Скажу так: проблема зрозуміла, "Шахеди" почали більше долітати. Це проблема і висоти, на якій вони летять, і є питання з ракетами для ППО. Є велика кількість викликів, які всі розуміють", — зауважив він в інтерв'ю NV, опублікованому 1 липня.

Голова Мінцифри розповів, що зараз в Україні активно працюють над дронами-перехоплювачами, і деякі з них "зробили неймовірний прорив". Він не захотів занурюватись у деталі, але пояснив, що масштабування цих продуктів може докорінно змінити ситуацію.

"Я просто, чесно, не хочу говорити речі й підказувати ворогу, в якому напрямку дивитися. Але повірте, що відбулися певні зсуви технологічні, які ми не могли вирішити кілька років. І я не знаю, як до схожого продукту або продуктів може дійти Росія технологічно", — зауважив Федоров.

З його слів, відбулася синергія західного наукового середовища з українським, яка дала "певний результат". Однак оцінити його можна буде по тому, наскільки ефективно в Україні збиватимуть "Шахеди".

"І ми всі повинні це відчути. І от тоді зможемо точно оцінити цю технологію. Але є неймовірно велика надія, що рішення на столі", — підкреслив міністр.

Він уточнив, що результативність рішення має бути зрозуміла протягом наступних трьох місяців.

"Тобто протягом літа ми з вами відчуємо, це спрацювало чи не спрацювало", — додав Федоров.

Нагадаємо, у Forbes повідомили, що росіяни модифікували "Шахеди", зробивши їх стійкішими та небезпечнішими. Завдяки цьому збивати дрони стало складніше. Окрім того, деякі БПЛА випускають дрібніші суббоєприпаси під час польоту.

Вночі на 1 липня російські "Шахеди" вдарили по Запоріжжю, зруйнувавши приватні будинки й спричинивши пожежі.