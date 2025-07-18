Федоров створить аналог DOGE в Україні: чим займетиметься і хто перший кандидат на керівника

Перший віцепрем'єр та глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров планує створити в Україні департамент ефективності, схожий аналогічну інституцію DOGE у Сполучених Штатах Америки. Посадовець почав шукати керівника департаменту та вислухав поради українців, які звернули увагу його ідею.

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Вдень 18 липня Федоров опублікував короткий текст з оголошення про появу нового департаменту. У соцмережі Threads посадовець написав, що український аналог DOGE працюватиме для кількох проєктів. Які будуть повноваження цієї інституції, чи зможе вона звільняти людей, чи скорочувати кошторис, на яких підставах працюватиме, перший віцепрем'єр не пояснив.

Федоров кількома словами описав бачення аналога DOGE в Україні. З його слів, департамент займатиметься "скороченням видатків та оцінкою ефективності". За якими критеріями урізатимуть видатки та рахуватимуть ефективність, не вказується.

"Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", — написав він.

Ідеї Федорова - допис про аналог DOGE в Україні Фото: Скриншот

Допис віцепрем'єра, який складається з лише трьох речень, отримав майже сотню коментарів. Серед коментарів є нагадування про хаос, демотивацію, відкат, "дострокові смерті" та екологічні катастрофи. Інші нагадували, що у США саме звільнився потенційний керівник, натякаючи на мільярдера Ілона Маска, який зі скандалом пішов з Білого дому.

Також було припущення, що ідеться про розрахунки у криптовалюті, які Федоров спростував. Втім, були люди, які серйозно питали про оплату праці нового керівника і давали пропозиції, де його шукати.

Ідеї Федорова - коментарі про погані наслідки DOGE для США Фото: Скриншот Ідеї Федорова - коментарі про можливого керівника DOGE в Україні Фото: Скриншот

Ідеї Федорова — деталі

Тим часом з'явилось інтерв'ю Федорова на YouTube-каналі DOU, яке стосувалось підвищення ефективності роботи уряду. Міністр озвучив кілька напрямків реформ: серед них, впровадження QR-кодів, "перебудова HR-процесів" тощо. Крім того, посадовець пояснив, що хотів би створити систему, яка б акумулювала всі дані про роботу держави на одному дашборді. На його думку, у такому випадку краще розв'язуватимуть питання громадян, бо завчасно бачитимеш проблему.

Зазначимо, 17 липня Фокус писав про перестановки в уряді, які стались після відставки Дениса Шмигаля та призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Серед іншого, нардепи прийняли рішення про просування Федорова по кар'єрній драбині. Якщо раніше він був віцепрем'єр-міністром з інновацій, то з 17 липня — перший віцепрем'єр.

Нагадуємо, Федоров розповів про запровадження ШІ-помічника у застосунок Дія. 1 липня глава Мінцифри повідомив, що Україна має інструменти, які допоможуть відбивати масовані атаки дронів РФ.