"Умею принимать решения": Дума заявила о своей отставке из АРМА, нардеп раскрыл детали

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума сообщила, что написала заявление об увольнении и просит правительство его удовлетворить. Парламентарий Ярослав Железняк написал, что это решение будет принято Кабмином уже сегодня и причиной стала ее книга.

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"Я умею принимать решения (...) Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", — заявила в Facebook Дума 30 июля.

Она отметила, что вместе с командой с 2023 года шла к реальной трансформации органа, который "имел максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия". Руководитель подчеркнула, что АРМА начал показывать результаты: миллиардные поступления в госбюджет, прозрачные механизмы работы, максимальную открытость к обществу, расширение международного сотрудничества, идентификацию всех активов, открытие и начало модернизации Реестра арестованных активов.

"С сегодняшнего дня все эти изменения наконец официально закреплены в украинском законодательстве. Я начала эту каденцию с построения сильной профессиональной команды — движущей силы изменений. Мы это сделали все вместе, обеспечив действенный закон, не допустив в нем неконституционных норм", — написала Дума.

Она выразила благодарность всем специалистам, руководителям отделов, управлений и департаментов агентства, а также своим заместителям, назвав подчиненных "примером достойных, добропорядочных и профессиональных государственных служащих".

"Впереди — международный аудит Национального агентства. Это важнейший шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление чтобы обеспечить проведение его независимо", — отметила чиновница.

Она верит, что будущий конкурс обеспечит достойное продолжение достигнутых с ее командой результатов. Дума заверила, что будет переступать порог, оставляя свой последний вклад — 16 миллионов гривен в госбюджет от управления "трубой Медведчука".

"Убеждена, заложенный мной фундамент крепкий, такой же как и команда. Которой я искренне желаю — ТАК держать! Моя миссия здесь — выполнена. Надеюсь увидеть такие же и еще лучшие результаты", — добавила Дума.

Что известно о причине увольнения Думы из АРМА

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что Дума подала заявление на отставку. По его словам, этот вопрос вынесут на КМУ уже сегодня, и руководительницу АРМА уволят с должности. После этого по закону должны объявить конкурс на нового главу, который будут проводить с участием международных экспертов.

Ссылаясь на свои источники, парламентарий сообщил, что главную роль в решении об увольнении Думы сыграла "феерическая презентация" ее книги.

"Странные. Это же немного подняло настроение на фоне всего новостного поля...", — добавил Железняк.

Фото с презентации книги Елены Думы Фото: Елена Дума

Речь идет о книге "АРМАгедон для коррупционеров. Тени больших денег". Как объясняла сама глава АРМА, она заключила договор с издательством "Саммит-книга", которое и стало дистрибьютором. Она подчеркивала, что по закону госслужащий имеет право на творческую деятельность и получение награды за нее, прибыль только нужно декларировать. Договор об аренде помещения КНУ имени Тараса Шевченко для презентации Дума подписывала лично.

"Все было оплачено за собственные, официально задекларированные средства. Все квитанции есть, договоры есть. Готова поделиться каждым документом открыто и прозрачно в ответ на официальный запрос. Презентация книги проходила во внерабочее время, а каждый сотрудник Нацагентства мог по желанию посетить презентацию", — отмечала она.

Перед отставкой Елены Думы волну возмущения спровоцировала ее книга Фото: Елена Дума

Однако сама книга и ее презентация вызвали возмущение в сети, в том числе Думу критиковала народный депутат Ирина Геращенко. Она отмечала, что "АРМАгедон для коррупционеров. Тени больших денег" — это "образжик графоманства и пошлости", а презентацию описывала как сбор "зеленого бомонда и руководителей силовых структур". Парламентарий призвала к отставке главы АРМА из-за "полной некомпетентности и несоответствия занимаемой должности". В общественной организации "Центр противодействия коррупции" отмечали, что Дума поддержала "позорный закон о демонтаже НАБУ и САП".

"Как думаете, придут ли студенты, которые вчера вышли на акцию, на презентацию? Чтобы рассказать Думе, что они действительно думают о ее "творчестве" (...) Елена Дума — часть плана демонтажа независимых институтов и медиа", — заявляли в ЦПК.

Ранее Думу обвиняли в дискредитации Украины

В июне 2023 года руководитель ЦПК Виталий Шабунин указывал, что Дума участвовала в кампании ФСБ РФ, направленной против Украины и американского политика Джо Байдена. Он отмечал, что победительница конкурса на должность главы АРМА "засветилась" на презентации, посвященной фактам коррупционной деятельности высокопоставленных чиновников Украины.

Напомним, 27 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА. Аудит эффективности деятельности органа должны завершить до 2026 года. В СМИ разобрали, какие изменения несет новый закон.

Тем временем Верховная Рада готовится к рассмотрению нового законопроекта, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. Нардеп Ярослав Железняк информировал, что 31 июля проведут внеочередное заседание парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности для рассмотрения этого документа и четырех альтернативных.