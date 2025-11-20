Ексголова АРМА Олена Дума відвідувала "тіньовий офіс" Міндіча — розслідування УП (відео)

Колишня керівниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума, яка відповідала за управління арештованими активами на мільярди гривень, відвідувала офіс, який журналісти називають тіньовим центром впливу бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Нове розслідування "Української правди" вказує на можливі неформальні зв’язки між посадовицею та фігурантами справи НАБУ, що могли вплинути на долю державних активів.

Зокрема, журналісти "Української правди" встановили, що ще у травні 2025 року тодішня очільниця АРМА Олена Дума приїздила до офісу, який слідчі називають "бекофісом" головного фінансового оператора Тимура Міндіча — Олександра Цукермана. Зафіксовано, що Дума прибула туди на автомобілі свого заступника, провела всередині майже годину, після чого продовжила робочий день.

Лише через сім місяців із документів НАБУ та САП з’ясується, що це приміщення фактично виконувало роль неофіційного офісу фінансового радника Тимура Міндіча — Олександра Цукермана, а також було пов’язане з клінікою DMC.

УП нагадує, що стежити за Міндічем журналісти почали ще у 2020 році. Тоді вдалося зафіксувати, як він особисто відвідував Офіс президента та зустрічався з головою ОП Андрієм Єрмаком. Сам Міндіч назвав їх "давніми друзями" й запевняв, що не має стосунку до державної політики. Пізніше президент Зеленський підтвердив знайомство з бізнесменом, однак підкреслив, що їх контакти пов'язані з роботою студії "Квартал-95".

Після викриттів журналістів про можливе прослуховування квартири Міндіча, а також після публікацій про її візит до офісу Цукермана, Олена Дума раптово подала у відставку. На записах, оприлюднених раніше, вона не фігурує, однак її рішення збіглося з активною фазою антикорупційної операції "Мідас", яку НАБУ та САП пов’язують саме з діяльністю Міндіча.

Розслідувачі припускають, що під впливом так званої "групи Міндіча" Дума могла приймати рішення, які суперечили інтересам держави. Зокрема, йдеться про арештований маєток колишнього міністра МВС Віталія Захарченка у престижному поселенні "Царське село". Замість продажу об’єкта на відкритому конкурсі, що могло принести державі кілька мільйонів доларів, у будинок, за даними джерел, вселився тодішній міністр енергетики Герман Галущенко.

Пізніше журналісти також зафіксували, що до того ж маєтку регулярно приїжджала його наступниця — міністерка енергетики Світлана Гринчук. Обидва посадовці, за версією слідства, могли бути пов’язані з Міндічем, і це посилює підозри у можливому лобіюванні.

Ще один епізод, який викликає запитання, стосується заводу "Карпатнафтохім". Підприємство, яке перебувало під арештом і в управлінні АРМА, раптово було звільнене від обмежень. Після цього частка заводу перейшла бізнесмену Андрію Веселому. Паралельно його брат Василь отримав впливову позицію у державному "Сенс Банку", що дало підстави журналістам припускати наявність зв’язків між бізнесовими інтересами та рішеннями АРМА. Обидва чоловіки відкидають підозри, але не змогли пояснити логіку таких кадрових і майнових збігів.

На тлі множинних епізодів — користування державними активами, вплив на міністрів, несподівані візити керівництва АРМА до офісів, пов’язаних із Міндічем — у журналістів виникає ключове питання: чи могла очільниця агенції фактично передати у приватне користування активи, які держава мала продати для поповнення бюджету?

Попри те що НАБУ і САП поки не оприлюднили доказів впливу Тимура Міндіча на АРМА, у "Українській правді" припускають, що в Офісі президента могли знати про масштаби його впливу раніше й діяли на випередження — зокрема, ініціювавши перезавантаження агенції.

Варто зазначити, що наразі Олена Дума не коментувала розслідування "Української правди".

Нагадаємо, що наприкінці липня цього року Олена Дума написала заяву про звільнення й просить уряд її задовольнити. Зокрема, припускають, що її могли звільнити через презентацію книги "АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей".

Також Фокус писав, що подальше публічне оприлюднення записів розмов фігурантів "плівок Міндіча" Національне антикорупційне бюро поставило на паузу.