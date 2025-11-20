Экс-глава АРМА Елена Дума посещала "теневой офис" Миндича — расследование УП (видео)

Бывшая руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, которая отвечала за управление арестованными активами на миллиарды гривен, посещала офис, который журналисты называют теневым центром влияния бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Новое расследование "Украинской правды" указывает на возможные неформальные связи между чиновницей и фигурантами дела НАБУ, которые могли повлиять на судьбу государственных активов.

В частности, журналисты "Украинской правды" установили, что еще в мае 2025 года тогдашняя руководительница АРМА Елена Дума приезжала в офис, который следователи называют "бэкофисом" главного финансового оператора Тимура Миндича — Александра Цукермана. Зафиксировано, что Дума прибыла туда на автомобиле своего заместителя, провела внутри почти час, после чего продолжила рабочий день.

Только через семь месяцев из документов НАБУ и САП выяснится, что это помещение фактически выполняло роль неофициального офиса финансового советника Тимура Миндича — Александра Цукермана, а также было связано с клиникой DMC.

УП напоминает, что следить за Миндичем журналисты начали еще в 2020 году. Тогда удалось зафиксировать, как он лично посещал Офис президента и встречался с главой ОП Андреем Ермаком. Сам Миндич назвал их "давними друзьями" и уверял, что не имеет отношения к государственной политике. Позже президент Зеленский подтвердил знакомство с бизнесменом, однако подчеркнул, что их контакты связаны с работой студии "Квартал-95".

После разоблачений журналистов о возможном прослушивании квартиры Миндича, а также после публикаций о ее визите в офис Цукермана, Елена Дума внезапно подала в отставку. На записях, обнародованных ранее, она не фигурирует, однако ее решение совпало с активной фазой антикоррупционной операции "Мидас", которую НАБУ и САП связывают именно с деятельностью Миндича.

Расследователи предполагают, что под влиянием так называемой "группы Миндича" Дума могла принимать решения, которые противоречили интересам государства. В частности, речь идет об арестованном имении бывшего министра МВД Виталия Захарченко в престижном поселении "Царское село". Вместо продажи объекта на открытом конкурсе, что могло принести государству несколько миллионов долларов, в дом, по данным источников, вселился тогдашний министр энергетики Герман Галущенко.

Позже журналисты также зафиксировали, что в то же имение регулярно приезжала его преемница — министр энергетики Светлана Гринчук. Оба чиновника, по версии следствия, могли быть связаны с Миндичем, и это усиливает подозрения в возможном лоббировании.

Еще один эпизод, который вызывает вопросы, касается завода "Карпатнефтехим". Предприятие, которое находилось под арестом и в управлении АРМА, внезапно было освобождено от ограничений. После этого доля завода перешла бизнесмену Андрею Веселому. Параллельно его брат Василий получил влиятельную позицию в государственном "Сенс Банке", что дало основания журналистам предполагать наличие связей между бизнес-интересами и решениями АРМА. Оба мужчины отвергают подозрения, но не смогли объяснить логику таких кадровых и имущественных совпадений.

На фоне множественных эпизодов — пользование государственными активами, влияние на министров, неожиданные визиты руководства АРМА в офисы, связанные с Миндичем — у журналистов возникает ключевой вопрос: могла ли руководительница агентства фактически передать в частное пользование активы, которые государство должно было продать для пополнения бюджета?

Несмотря на то что НАБУ и САП пока не обнародовали доказательств влияния Тимура Миндича на АРМА, в "Украинской правде" предполагают, что в Офисе президента могли знать о масштабах его влияния раньше и действовали на опережение — в частности, инициировав перезагрузку агентства.

Стоит отметить, что пока Елена Дума не комментировала расследование "Украинской правды".

Напомним, что в конце июля этого года Елена Дума написала заявление об увольнении и просит правительство его удовлетворить. В частности, предполагают, что ее могли уволить из-за презентации книги "АРМАгедон для коррупционеров. Тени больших денег".

Также Фокус писал, что дальнейшее публичное обнародование записей разговоров фигурантов "пленок Миндича" Национальное антикоррупционное бюро поставило на паузу.