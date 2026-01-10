2 тыс. грн за сотку: АРМА продала чиновнику времен Януковича 460 га земли в Карпатах, — СМИ

Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) 8 января реализовало 460 га земли на полонине Боржава в Закарпатской области. Ее фактическим владельцем, как отмечают СМИ, стал бывший глава Администрации президента Виктора Януковича, нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин.

Инвестиционно-привлекательные земли были проданы за 89,5 млн грн. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на результаты проведенных аукционов.

Земли, как отмечается, были поделены на три лота, по которым одновременно было проведено трое торгов в виде т.н. "голландского аукциона". По такому принципу продажи начинаются с оговоренной стартовой цены, которую постепенно снижают, пока не найдется желающий приобрести актив. В таком случае в каждом из аукционов участвовал только один претендент, поэтому продажа, как не исключает издание, состоялась по минимальным ценам.

Скажем, участок площадью 26,7366 га при стартовой цене 10,4 млн грн за 5,4 млн грн приобрел Андрей Винграновский, который является мужем младшей сестры Сергея Левочкина Юлии. Также, при начальной цене 75,2 млн грн, он стал владельцем 199,1488 га, в конце заплатив 39,1 млн грн. Участок площадью 234,77 га при стартовой цене в 88,2 млн грн, за 45 млн грн приобрел Власюк Игорь, который, по данным ресурса Оpendatabot, является учредителем ООО "Боржава Есет", где конечным бенефициарным владельцем которой является Винграновский.

Відео дня

То есть, подсчитали в издании, средняя стоимость одной сотки земли, приобретенной на аукционе, составляет около 2 тыс. грн.

Еще в ноябре 2024 года в АРМА сообщали, что 460 га земли на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гукливый и пгт. Воловец, были оценены 1 067 616 700 грн.

Отметим, летом 2025 года издание Bihus опубликовало расследование, в котором говорилось, что Сергей Левочкин якобы планирует застроить сотни гектаров земли на Закарпатье.

Напомним, что летом 2025 года уже бывшая руководительница АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении. В частности, предполагают, что ее могли "попросить" из-за презентации книги "АРМАгеддон для коррупционеров. Тени больших денег".

Во время своей работы в АРМА Елена Дума посещала офис, который журналисты называют теневым центром влияния бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.