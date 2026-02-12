Побег на День влюбленных: сколько стоит отдохнуть вдвоем на праздник — цены на отели и аренду домов в Украине
Несгибаемые и влюбленные украинцы планируют отдых на 14 февраля. И праздновать они хотят романтично — вдвоем или с друзьями, в отдельном домике в горах с камином или в отеле со СПА и генератором. Фокус собрал актуальные цены ко Дню святого Валентина и определил популярные сейчас направления.
Несмотря на войну, спрос на короткие путешествия на День влюбленных в Украине остается стабильным. Пары бронируют Карпаты, Закарпатье, Львов и пригороды Киева. К пожеланиям с видом на горы, уютным номером и СПА добавляются такие актуальные опции, как наличие генератора, автономного отопления, стабильной связи и укрытия. Цены на отели стартуют от 800-2 500 грн в сутки за стандартный номер для двоих до более 23 000 грн за домик на компанию, в зависимости от локации.
Все о праздничной наценке на День святого Валентина 2026 года
В отличие от декабрьского ажиотажа, когда цены растут втрое, рынок посуточной аренды жилья в Украине реагирует на праздник 14 февраля довольно сдержанно. Как рассказала Фокусу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, массового повышения цен на День влюбленных не происходит.
"На самом деле, это ситуативная история. Наценка на посуточную аренду накануне или во время 14 февраля не имеет системного характера на рынке", — пояснила эксперт.
День святого Валентина нельзя сравнивать с Новым годом или рождественскими праздниками, когда рост цен является практически повсеместным. Более того, в Украине во время рождественско-новогоднего периода была иная ситуация со светом. К 14 февраля, к сожалению, она ухудшилась…
"Скорее, это касается отдельных лотов. Как правило, квартир в исторических районах городов, или домиков в рекреационных локациях, где можно отдохнуть, обустроить себе романтический уикенд и чувствовать себя безопасно. Но сказать, что это системная история, неправильно", — отметила Виктория Берещак.
По ее словам, День влюбленных в 2026 году формирует спрос только в узком сегменте недвижимости. В этот период стоит ожидать роста цен максимум до 15%.
На праздник влюбленных посуточная стоимость аренды жилья может вырасти максимум до 15%
День святого Валентина — где больше всего растут цены к 14 февраля
Берещак объяснила, что наиболее чувствительно на День влюбленных реагируют города, которые традиционно принимают туристов, даже во время полномасштабной войны и энергетического кризиса.
"Как правило, это касается крупных региональных центров: Киева, Львова, Одессы. Также могут быть Черкассы, но в меньшей степени. Это города, которые люди выбирают в формате мини-путешествия внутри страны", — отметила эксперт.
Что касается загородных домиков, здесь, по ее словам, главную роль играет рекреационный фактор. Люди едут праздновать День влюбленных туда, где им безопаснее и более комфортно.
"Это может быть и дом под Киевом, если там рядом, например, есть чан, или какой-то SPA-центр, но при условии, что объект имеет генератор и может работать автономно. Также это регионы с высоким рекреационным потенциалом: западные области, в частности Буковель", — добавила Берещак.
Отдых вдвоем на День влюбленных в разных городах Украины: цены, локации, услуги
В этом году в период с 13 по 15 февраля пары все чаще выбирают домики или отели с услугами SPA, где предусмотрен комфорт, есть автономное отопление и стабильная связь. Такой короткий уикенд позволяет на несколько дней забыть о холоде и стрессе и провести время вдвоем.
Фокус выяснил цены в отелях и отдельных домиках в разных уголках Украины.
Цены в отелях Украины на День святого Валентина (стандарт и со СПА)*
|Регіон/Місто
|Стандарт (грн/доба для двох)
|Зі СПА (грн/доба для двох)
|Автономні системи живлення
|Карпати: Буковель, Яремче
|1900-5000
|4700-12000
|Мережа + генератори (резерв) + сонячні панелі
|Карпати: Славське, Ворохта
|2000-4500
|5000-11000
|Мережа + стабільні генератори + СЕС
|Карпати: Пилипець, Східниця
|1800-4000
|4500-10000
|Мережа + сонячні панелі + генератори
|Карпати: Поляниця, Татарів
|2100-5000
|5000-12000
|Мережа + резервні генератори + СЕС
|Карпати: Верховина, Драгобрат
|1600-4500
|4000-9000
|Мережа + локальні генератори
|Карпати: Ворохта
|2500-6500
|5000-12000
|Мережа + генератори + сонячні панелі
|Київ
|2500-4500
|5000-10000
|Генератори + стабільне резервне живлення
|Одеса
|837-3500
|4500-8000
|Мережа + автономні генератори
|Львів
|1400-3500
|4500-8000
|Мережа + генератори (90% готелів)
|Ужгород
|1800-4000
|5000-9000
|Мережа + резервні системи
|Мукачево
|2000-4500
|5500-10000
|Мережа + локальна генерація
|Хмельницький
|1582-3108
|3617-5821
|Мережа + генератори (90%)
|Кам'янець-Подільський
|1877-2764
|3500-5000
|Мережа + сонячні панелі
|Чернівці
|1650-3200
|3800-6500
|Мережа + генератори + імпорт електроенергії
*Таблица составлена на основе данных онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публикации цены могут отличаться
Как выяснил Фокус, стоимость аренды дома или шале за сутки в период празднования Дня святого Валентина колеблется от 2200 грн до более 23 тыс. грн в зависимости от региона, локации и уровня комфорта.
Наиболее доступные варианты для празднования 14 февраля можно найти в Карпатах, где цены стартуют от 1 260-1 600 грн в сутки. Такие предложения обычно предусматривают базовый набор удобств без дополнительных опций вроде сауны или бассейна.
Домики (стандарт и со СПА, сауной или чаном) — цены в Украине*
|Регіон/Місто
|Стандарт (грн/доба для двох)
|Зі СПА/сауна/чан (грн/доба для двох)
|Автономні системи живлення
|Карпати: Буковель, Яремче
|2500-7000
|7000-23000
|Мережа + генератори для саун
|Карпати: Славське, Ворохта
|2800-6500
|8000-20000
|Чани працюють на дровах
|Карпати: Пилипець, Східниця
|2500-6000
|6000-18000
|Автономні СПА-системи
|Карпати: Поляниця, Татарів
|3000-7000
|9000-22000
|Повна автономія живлення
|Карпати: Верховина, Драгобрат
|2200-6000
|7000-15000
|Локальні генератори плюс сонячні панелі
|Карпати: Ворохта
|2500-6500
|5000-12000
|Генератори та сонячні панелі, СПА працює
|Бакота
|2000-5500
|3300-8000
|Мережа + сонячні панелі + генератори
|Київщина
|3000-6000
|5000-15000
|Чани на дровах та генератори
|Львів (передмістя)
|2500-5000
|6000-12000
|Резервні системи живлення
|Ужгород/Мукачево
|3000-6000
|7000-15000
|Чани працюють автономно
*Таблица составлена на основе данных онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публикации цены могут отличаться
Например, в Одессе, где зафиксирован достаточно широкий ценовой диапазон, в праздничные дни доступны и бюджетные варианты. Апартаменты здесь можно арендовать от 2 043 грн, но без дополнительных сервисов вроде сауны.
В туристически популярных направлениях, в частности в Буковеле, Киеве и Киевской области, аренда домов до 14 февраля 2026 года станет дороже. Здесь цены формируются не только за счет локации, но и из-за наличия дополнительных сервисов и спроса в период праздника влюбленных.
Так, в Киевской области большой дом на период с 13 по 15 февраля для компании будет стоить 15 000-20 000 грн.
Альтернативой могут стать отели с двухместными номерами, где стоимость проживания стартует в среднем от 2 500-4 860 грн. При этом будет доступ к ресторану и бане.
В Хмельницком на период Дня святого Валентина доступен только один вариант дома под названием "Волчья хижина", который стоит 18 000 грн. Гостям предлагают доступ к саду, террасе и частному бассейну. А если зимой такой сервис влюбленным ни к чему, в городе можно найти более практичные варианты. Например, в одном из отелей двухместный номер категории "делюкс" обойдется около 1 600 грн.
В туристическом Львове и области есть разнообразные варианты для празднования Дня влюбленных, несмотря на постоянный спрос.
Стоимость аренды домов стартует от 3 000 грн, тогда как двухместный номер в отелях разного класса можно найти от 1 400 грн.
Поэтому, отпраздновать День святого Валентина в Украине можно с разным бюджетом, поскольку этот праздник не вызывает существенного роста цен. Окончательная стоимость зависит от локации, уровня комфорта и набора дополнительных услуг.
Ранее Фокус писал, что в прошлом году рынок недвижимости Украины предстал перед серьезными испытаниями. Так, как отметили эксперты, 2025 год стал годом постепенной стабилизации, в частности наблюдались всплески активности покупателей.