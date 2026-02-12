Поддержите нас UA
Побег на День влюбленных: сколько стоит отдохнуть вдвоем на праздник — цены на отели и аренду домов в Украине

14 февраля 2026, праздник 14 февраля, отдых вдвоем на День влюбленных, цены на отели Украина
День влюбленных 2026 в Украине — сравнение цен на отели и домики для двоих, варианты со СПА и саунами. | Фото: Колаж Анни Кудрик

Несгибаемые и влюбленные украинцы планируют отдых на 14 февраля. И праздновать они хотят романтично — вдвоем или с друзьями, в отдельном домике в горах с камином или в отеле со СПА и генератором. Фокус собрал актуальные цены ко Дню святого Валентина и определил популярные сейчас направления.

Несмотря на войну, спрос на короткие путешествия на День влюбленных в Украине остается стабильным. Пары бронируют Карпаты, Закарпатье, Львов и пригороды Киева. К пожеланиям с видом на горы, уютным номером и СПА добавляются такие актуальные опции, как наличие генератора, автономного отопления, стабильной связи и укрытия. Цены на отели стартуют от 800-2 500 грн в сутки за стандартный номер для двоих до более 23 000 грн за домик на компанию, в зависимости от локации.

Все о праздничной наценке на День святого Валентина 2026 года

В отличие от декабрьского ажиотажа, когда цены растут втрое, рынок посуточной аренды жилья в Украине реагирует на праздник 14 февраля довольно сдержанно. Как рассказала Фокусу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, массового повышения цен на День влюбленных не происходит.

Цены на отели в Ворохте, что в Ивано-Франковской области, стартуют от 1200 грн за сутки
Фото: Karpaty Travel

"На самом деле, это ситуативная история. Наценка на посуточную аренду накануне или во время 14 февраля не имеет системного характера на рынке", — пояснила эксперт.

День святого Валентина нельзя сравнивать с Новым годом или рождественскими праздниками, когда рост цен является практически повсеместным. Более того, в Украине во время рождественско-новогоднего периода была иная ситуация со светом. К 14 февраля, к сожалению, она ухудшилась…

"Скорее, это касается отдельных лотов. Как правило, квартир в исторических районах городов, или домиков в рекреационных локациях, где можно отдохнуть, обустроить себе романтический уикенд и чувствовать себя безопасно. Но сказать, что это системная история, неправильно", — отметила Виктория Берещак.

По ее словам, День влюбленных в 2026 году формирует спрос только в узком сегменте недвижимости. В этот период стоит ожидать роста цен максимум до 15%.

На праздник влюбленных посуточная стоимость аренды жилья может вырасти максимум до 15%

День святого Валентина — где больше всего растут цены к 14 февраля

Берещак объяснила, что наиболее чувствительно на День влюбленных реагируют города, которые традиционно принимают туристов, даже во время полномасштабной войны и энергетического кризиса.

"Как правило, это касается крупных региональных центров: Киева, Львова, Одессы. Также могут быть Черкассы, но в меньшей степени. Это города, которые люди выбирают в формате мини-путешествия внутри страны", — отметила эксперт.

Что касается загородных домиков, здесь, по ее словам, главную роль играет рекреационный фактор. Люди едут праздновать День влюбленных туда, где им безопаснее и более комфортно.

"Это может быть и дом под Киевом, если там рядом, например, есть чан, или какой-то SPA-центр, но при условии, что объект имеет генератор и может работать автономно. Также это регионы с высоким рекреационным потенциалом: западные области, в частности Буковель", — добавила Берещак.

Буковель традиционно входит в топ курортов Украины с большими возможностями для отдыха
Отдых вдвоем на День влюбленных в разных городах Украины: цены, локации, услуги

В этом году в период с 13 по 15 февраля пары все чаще выбирают домики или отели с услугами SPA, где предусмотрен комфорт, есть автономное отопление и стабильная связь. Такой короткий уикенд позволяет на несколько дней забыть о холоде и стрессе и провести время вдвоем.

Фокус выяснил цены в отелях и отдельных домиках в разных уголках Украины.

Отдых вдвоем на День влюбленных
Фото: Freepik

Цены в отелях Украины на День святого Валентина (стандарт и со СПА)*

Регіон/МістоСтандарт (грн/доба для двох)Зі СПА (грн/доба для двох)Автономні системи живлення
Карпати: Буковель, Яремче1900-50004700-12000Мережа + генератори (резерв) + сонячні панелі
Карпати: Славське, Ворохта2000-45005000-11000Мережа + стабільні генератори + СЕС
Карпати: Пилипець, Східниця1800-40004500-10000Мережа + сонячні панелі + генератори
Карпати: Поляниця, Татарів2100-50005000-12000Мережа + резервні генератори + СЕС
Карпати: Верховина, Драгобрат1600-45004000-9000Мережа + локальні генератори
Карпати: Ворохта2500-65005000-12000Мережа + генератори + сонячні панелі
Київ2500-45005000-10000Генератори + стабільне резервне живлення
Одеса837-35004500-8000Мережа + автономні генератори
Львів1400-35004500-8000Мережа + генератори (90% готелів)
Ужгород1800-40005000-9000Мережа + резервні системи
Мукачево2000-45005500-10000Мережа + локальна генерація
Хмельницький1582-31083617-5821Мережа + генератори (90%)
Кам'янець-Подільський1877-27643500-5000Мережа + сонячні панелі
Чернівці1650-32003800-6500Мережа + генератори + імпорт електроенергії

*Таблица составлена на основе данных онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публикации цены могут отличаться

Как выяснил Фокус, стоимость аренды дома или шале за сутки в период празднования Дня святого Валентина колеблется от 2200 грн до более 23 тыс. грн в зависимости от региона, локации и уровня комфорта.

Наиболее доступные варианты для празднования 14 февраля можно найти в Карпатах, где цены стартуют от 1 260-1 600 грн в сутки. Такие предложения обычно предусматривают базовый набор удобств без дополнительных опций вроде сауны или бассейна.

Домики (стандарт и со СПА, сауной или чаном) — цены в Украине*

Регіон/МістоСтандарт (грн/доба для двох)Зі СПА/сауна/чан (грн/доба для двох)Автономні системи живлення
Карпати: Буковель, Яремче2500-70007000-23000Мережа + генератори для саун
Карпати: Славське, Ворохта2800-65008000-20000Чани працюють на дровах
Карпати: Пилипець, Східниця2500-60006000-18000Автономні СПА-системи
Карпати: Поляниця, Татарів3000-70009000-22000Повна автономія живлення
Карпати: Верховина, Драгобрат2200-60007000-15000Локальні генератори плюс сонячні панелі
Карпати: Ворохта2500-65005000-12000Генератори та сонячні панелі, СПА працює
Бакота2000-55003300-8000Мережа + сонячні панелі + генератори
Київщина3000-60005000-15000Чани на дровах та генератори
Львів (передмістя)2500-50006000-12000Резервні системи живлення
Ужгород/Мукачево3000-60007000-15000Чани працюють автономно

*Таблица составлена на основе данных онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публикации цены могут отличаться

Например, в Одессе, где зафиксирован достаточно широкий ценовой диапазон, в праздничные дни доступны и бюджетные варианты. Апартаменты здесь можно арендовать от 2 043 грн, но без дополнительных сервисов вроде сауны.

Апартаменты в Одессе
SVOBODA Smart Hotel, Ивано-Франковская область — цены от 5 000 грн за сутки на двоих
Шале На Бруснице на Кривопольском перевале — цены от 5000 грн за сутки на двоих
Best Western Plus Market Square Lviv в центре города — цены от 1700 грн за сутки на двоих
Opera Center Hotel & Apartments во Львове — цены от 1700 грн в сутки на двоих
В туристически популярных направлениях, в частности в Буковеле, Киеве и Киевской области, аренда домов до 14 февраля 2026 года станет дороже. Здесь цены формируются не только за счет локации, но и из-за наличия дополнительных сервисов и спроса в период праздника влюбленных.

Так, в Киевской области большой дом на период с 13 по 15 февраля для компании будет стоить 15 000-20 000 грн.

Альтернативой могут стать отели с двухместными номерами, где стоимость проживания стартует в среднем от 2 500-4 860 грн. При этом будет доступ к ресторану и бане.

В Хмельницком на период Дня святого Валентина доступен только один вариант дома под названием "Волчья хижина", который стоит 18 000 грн. Гостям предлагают доступ к саду, террасе и частному бассейну. А если зимой такой сервис влюбленным ни к чему, в городе можно найти более практичные варианты. Например, в одном из отелей двухместный номер категории "делюкс" обойдется около 1 600 грн.

В туристическом Львове и области есть разнообразные варианты для празднования Дня влюбленных, несмотря на постоянный спрос.

Стоимость аренды домов стартует от 3 000 грн, тогда как двухместный номер в отелях разного класса можно найти от 1 400 грн.

Поэтому, отпраздновать День святого Валентина в Украине можно с разным бюджетом, поскольку этот праздник не вызывает существенного роста цен. Окончательная стоимость зависит от локации, уровня комфорта и набора дополнительных услуг.

Ранее Фокус писал, что в прошлом году рынок недвижимости Украины предстал перед серьезными испытаниями. Так, как отметили эксперты, 2025 год стал годом постепенной стабилизации, в частности наблюдались всплески активности покупателей.