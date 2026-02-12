Несгибаемые и влюбленные украинцы планируют отдых на 14 февраля. И праздновать они хотят романтично — вдвоем или с друзьями, в отдельном домике в горах с камином или в отеле со СПА и генератором. Фокус собрал актуальные цены ко Дню святого Валентина и определил популярные сейчас направления.

Несмотря на войну, спрос на короткие путешествия на День влюбленных в Украине остается стабильным. Пары бронируют Карпаты, Закарпатье, Львов и пригороды Киева. К пожеланиям с видом на горы, уютным номером и СПА добавляются такие актуальные опции, как наличие генератора, автономного отопления, стабильной связи и укрытия. Цены на отели стартуют от 800-2 500 грн в сутки за стандартный номер для двоих до более 23 000 грн за домик на компанию, в зависимости от локации.

Все о праздничной наценке на День святого Валентина 2026 года

В отличие от декабрьского ажиотажа, когда цены растут втрое, рынок посуточной аренды жилья в Украине реагирует на праздник 14 февраля довольно сдержанно. Как рассказала Фокусу обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, массового повышения цен на День влюбленных не происходит.

Відео дня

Цены на отели в Ворохте, что в Ивано-Франковской области, стартуют от 1200 грн за сутки Фото: Karpaty Travel

"На самом деле, это ситуативная история. Наценка на посуточную аренду накануне или во время 14 февраля не имеет системного характера на рынке", — пояснила эксперт.

День святого Валентина нельзя сравнивать с Новым годом или рождественскими праздниками, когда рост цен является практически повсеместным. Более того, в Украине во время рождественско-новогоднего периода была иная ситуация со светом. К 14 февраля, к сожалению, она ухудшилась…

"Скорее, это касается отдельных лотов. Как правило, квартир в исторических районах городов, или домиков в рекреационных локациях, где можно отдохнуть, обустроить себе романтический уикенд и чувствовать себя безопасно. Но сказать, что это системная история, неправильно", — отметила Виктория Берещак.

По ее словам, День влюбленных в 2026 году формирует спрос только в узком сегменте недвижимости. В этот период стоит ожидать роста цен максимум до 15%.

На праздник влюбленных посуточная стоимость аренды жилья может вырасти максимум до 15%

День святого Валентина — где больше всего растут цены к 14 февраля

Берещак объяснила, что наиболее чувствительно на День влюбленных реагируют города, которые традиционно принимают туристов, даже во время полномасштабной войны и энергетического кризиса.

"Как правило, это касается крупных региональных центров: Киева, Львова, Одессы. Также могут быть Черкассы, но в меньшей степени. Это города, которые люди выбирают в формате мини-путешествия внутри страны", — отметила эксперт.

Что касается загородных домиков, здесь, по ее словам, главную роль играет рекреационный фактор. Люди едут праздновать День влюбленных туда, где им безопаснее и более комфортно.

"Это может быть и дом под Киевом, если там рядом, например, есть чан, или какой-то SPA-центр, но при условии, что объект имеет генератор и может работать автономно. Также это регионы с высоким рекреационным потенциалом: западные области, в частности Буковель", — добавила Берещак.

Буковель традиционно входит в топ курортов Украины с большими возможностями для отдыха

Отдых вдвоем на День влюбленных в разных городах Украины: цены, локации, услуги

В этом году в период с 13 по 15 февраля пары все чаще выбирают домики или отели с услугами SPA, где предусмотрен комфорт, есть автономное отопление и стабильная связь. Такой короткий уикенд позволяет на несколько дней забыть о холоде и стрессе и провести время вдвоем.

Фокус выяснил цены в отелях и отдельных домиках в разных уголках Украины.

Отдых вдвоем на День влюбленных Фото: Freepik

Цены в отелях Украины на День святого Валентина (стандарт и со СПА)*

Регіон/Місто Стандарт (грн/доба для двох) Зі СПА (грн/доба для двох) Автономні системи живлення Карпати: Буковель, Яремче 1900-5000 4700-12000 Мережа + генератори (резерв) + сонячні панелі Карпати: Славське, Ворохта 2000-4500 5000-11000 Мережа + стабільні генератори + СЕС Карпати: Пилипець, Східниця 1800-4000 4500-10000 Мережа + сонячні панелі + генератори Карпати: Поляниця, Татарів 2100-5000 5000-12000 Мережа + резервні генератори + СЕС Карпати: Верховина, Драгобрат 1600-4500 4000-9000 Мережа + локальні генератори Карпати: Ворохта 2500-6500 5000-12000 Мережа + генератори + сонячні панелі Київ 2500-4500 5000-10000 Генератори + стабільне резервне живлення Одеса 837-3500 4500-8000 Мережа + автономні генератори Львів 1400-3500 4500-8000 Мережа + генератори (90% готелів) Ужгород 1800-4000 5000-9000 Мережа + резервні системи Мукачево 2000-4500 5500-10000 Мережа + локальна генерація Хмельницький 1582-3108 3617-5821 Мережа + генератори (90%) Кам'янець-Подільський 1877-2764 3500-5000 Мережа + сонячні панелі Чернівці 1650-3200 3800-6500 Мережа + генератори + імпорт електроенергії

*Таблица составлена на основе данных онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публикации цены могут отличаться

Как выяснил Фокус, стоимость аренды дома или шале за сутки в период празднования Дня святого Валентина колеблется от 2200 грн до более 23 тыс. грн в зависимости от региона, локации и уровня комфорта.

Наиболее доступные варианты для празднования 14 февраля можно найти в Карпатах, где цены стартуют от 1 260-1 600 грн в сутки. Такие предложения обычно предусматривают базовый набор удобств без дополнительных опций вроде сауны или бассейна.

Домики (стандарт и со СПА, сауной или чаном) — цены в Украине*

Регіон/Місто Стандарт (грн/доба для двох) Зі СПА/сауна/чан (грн/доба для двох) Автономні системи живлення Карпати: Буковель, Яремче 2500-7000 7000-23000 Мережа + генератори для саун Карпати: Славське, Ворохта 2800-6500 8000-20000 Чани працюють на дровах Карпати: Пилипець, Східниця 2500-6000 6000-18000 Автономні СПА-системи Карпати: Поляниця, Татарів 3000-7000 9000-22000 Повна автономія живлення Карпати: Верховина, Драгобрат 2200-6000 7000-15000 Локальні генератори плюс сонячні панелі Карпати: Ворохта 2500-6500 5000-12000 Генератори та сонячні панелі, СПА працює Бакота 2000-5500 3300-8000 Мережа + сонячні панелі + генератори Київщина 3000-6000 5000-15000 Чани на дровах та генератори Львів (передмістя) 2500-5000 6000-12000 Резервні системи живлення Ужгород/Мукачево 3000-6000 7000-15000 Чани працюють автономно

*Таблица составлена на основе данных онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публикации цены могут отличаться

Например, в Одессе, где зафиксирован достаточно широкий ценовой диапазон, в праздничные дни доступны и бюджетные варианты. Апартаменты здесь можно арендовать от 2 043 грн, но без дополнительных сервисов вроде сауны.

Апартаменты в Одессе Апартаменты в Одессе — цены от 1500-4000 грн/сутки (Центр, Аркадия), до 6000-12000+ грн/сутки (домик с джакузи и террасой) INOclub, Татаров — цены от 10 000 грн за сутки на двоих INOclub, Татаров — цены от 10 000 грн за сутки на двоих INOclub, Татаров — цены от 10 000 грн за сутки на двоих SVOBODA Smart Hotel, Ивано-Франковская область — цены от 5 000 грн за сутки на двоих SVOBODA Smart Hotel, Ивано-Франковская область — цены от 5 000 грн за сутки на двоих Шале На Бруснице на Кривопольском перевале — цены от 5000 грн за сутки на двоих Best Western Plus Market Square Lviv в центре города — цены от 1700 грн за сутки на двоих Best Western Plus Market Square Львов Шале На Бруснице на Кривопольском перевале — цены от 5000 грн за сутки на двоих Opera Center Hotel & Apartments во Львове — цены от 1700 грн в сутки на двоих

В туристически популярных направлениях, в частности в Буковеле, Киеве и Киевской области, аренда домов до 14 февраля 2026 года станет дороже. Здесь цены формируются не только за счет локации, но и из-за наличия дополнительных сервисов и спроса в период праздника влюбленных.

Так, в Киевской области большой дом на период с 13 по 15 февраля для компании будет стоить 15 000-20 000 грн.

Альтернативой могут стать отели с двухместными номерами, где стоимость проживания стартует в среднем от 2 500-4 860 грн. При этом будет доступ к ресторану и бане.

В Хмельницком на период Дня святого Валентина доступен только один вариант дома под названием "Волчья хижина", который стоит 18 000 грн. Гостям предлагают доступ к саду, террасе и частному бассейну. А если зимой такой сервис влюбленным ни к чему, в городе можно найти более практичные варианты. Например, в одном из отелей двухместный номер категории "делюкс" обойдется около 1 600 грн.

В туристическом Львове и области есть разнообразные варианты для празднования Дня влюбленных, несмотря на постоянный спрос.

Стоимость аренды домов стартует от 3 000 грн, тогда как двухместный номер в отелях разного класса можно найти от 1 400 грн.

Поэтому, отпраздновать День святого Валентина в Украине можно с разным бюджетом, поскольку этот праздник не вызывает существенного роста цен. Окончательная стоимость зависит от локации, уровня комфорта и набора дополнительных услуг.

Ранее Фокус писал, что в прошлом году рынок недвижимости Украины предстал перед серьезными испытаниями. Так, как отметили эксперты, 2025 год стал годом постепенной стабилизации, в частности наблюдались всплески активности покупателей.