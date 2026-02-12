Незламні і закохані українці планують відпочинок на 14 лютого. І святкувати вони хочуть романтично — удвох чи з друзями, в окремому будиночку в горах з каміном чи в готелі зі СПА та генератором. Фокус зібрав актуальні ціни до Дня святого Валентина та визначив популярні зараз напрямки.

Попри війну, попит на короткі подорожі на День закоханих в Україні залишається стабільним. Пари бронюють Карпати, Закарпаття, Львів і передмістя Києва. До побажань із видом на гори, затишним номером і СПА додаються такі актуальні опції, як наявність генератора, автономного опалення, стабільного зв’язку та укриття. Ціни на готелі стартують від 800-2 500 грн на добу за стандартний номер для двох до понад 23 000 грн за будиночок на компанію, залежно від локації.

Все про святкову націнку на День святого Валентина 2026 року

На відміну від грудневого ажіотажу, коли ціни зростають втричі, ринок подобової оренди житла в Україні реагує на свято 14 лютого доволі стримано. Як розповіла Фокусу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, масового підвищення цін на День закоханих не відбувається.

Ціни на готелі у Ворохті, що в Івано-Франківській області, стартують від 1200 грн за добу Фото: Karpaty Travel

"Насправді, це ситуативна історія. Націнка на подобову оренду напередодні або під час 14 лютого не має системного характеру на ринку", — пояснила експертка.

День святого Валентина не можна порівнювати з Новим роком або різдвяними святами, коли зростання цін є практично повсюдним. Ба більше, в Україні під час різдвяно-новорічного періоду була інакша ситуація зі світлом. До 14 лютого, на жаль, вона погіршилася..

"Скоріше, це стосується окремих лотів. Як правило, квартир в історичних районах міст, або будиночків в рекреаційних локаціях, де можна відпочити, облаштувати собі романтичний вікенд та почуватися безпечно. Але сказати, що це системна історія, неправильно", — наголосила Вікторія Берещак.

За її словами, День закоханих у 2026 році формує попит лише у вузькому сегменті нерухомості. У цей період варто очікувати зростання цін максимум до 15%.

На свято закоханих подобова вартість оренди житла може зрости максимум до 15%

День святого Валентина — де найбільше зростають ціни до 14 лютого

Берещак пояснила, що найчутливіше на День закоханих реагують міста, які традиційно приймають туристів, навіть під час повномасштабної війни та енергетичної кризи.

"Як правило, це стосується великих регіональних центрів: Києва, Львова, Одеси. Також можуть бути Черкаси, але меншою мірою. Це міста, які люди обирають у форматі мініподорожі всередині країни", — зазначила експертка.

Щодо заміських будиночків, тут, за її словами, головну роль відіграє рекреаційний фактор. Люди їдуть святкувати День закоханих туди, де їм безпечніше і більш комфортно.

"Це може бути й будинок під Києвом, якщо там поруч, наприклад, є чан, або якийсь SPA-центр, але за умови, що об'єкт має генератор і може працювати автономно. Також це регіони з високим рекреаційним потенціалом: західні області, зокрема Буковель", — додала Берещак.

Буковель традиційно входить у топ курортів України з великими можливостями для відпочинку

Відпочинок удвох на День закоханих в різних містах України: ціни, локації, послуги

Цьогоріч у період із 13 по 15 лютого пари дедалі частіше обирають будиночки або готелі з послугами SPA, де передбачено комфорт, є автономне опалення та стабільний зв’язок. Такий короткий вікенд дозволяє на кілька днів забути про холод і стрес та провести час удвох.

Фокус з’ясував ціни у готелях та окремих будиночках в різних куточках України.

Відпочинок удвох на День закоханих Фото: Freepik

Ціни в готелях України на День святого Валентина (стандарт та зі СПА)*

Регіон/Місто Стандарт (грн/доба для двох) Зі СПА (грн/доба для двох) Автономні системи живлення Карпати: Буковель, Яремче 1900-5000 4700-12000 Мережа + генератори (резерв) + сонячні панелі Карпати: Славське, Ворохта 2000-4500 5000-11000 Мережа + стабільні генератори + СЕС Карпати: Пилипець, Східниця 1800-4000 4500-10000 Мережа + сонячні панелі + генератори Карпати: Поляниця, Татарів 2100-5000 5000-12000 Мережа + резервні генератори + СЕС Карпати: Верховина, Драгобрат 1600-4500 4000-9000 Мережа + локальні генератори Карпати: Ворохта 2500-6500 5000-12000 Мережа + генератори + сонячні панелі Київ 2500-4500 5000-10000 Генератори + стабільне резервне живлення Одеса 837-3500 4500-8000 Мережа + автономні генератори Львів 1400-3500 4500-8000 Мережа + генератори (90% готелів) Ужгород 1800-4000 5000-9000 Мережа + резервні системи Мукачево 2000-4500 5500-10000 Мережа + локальна генерація Хмельницький 1582-3108 3617-5821 Мережа + генератори (90%) Кам'янець-Подільський 1877-2764 3500-5000 Мережа + сонячні панелі Чернівці 1650-3200 3800-6500 Мережа + генератори + імпорт електроенергії

*Таблицю складено на основі даних онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публікації ціни можуть відрізнятися

Як з'ясував Фокус, вартість оренди будинку чи шале за добу у період святкування Дня святого Валентина коливається від 2200 грн до понад 23 тис. грн залежно від регіону, локації та рівня комфорту.

Найбільш доступні варіанти для святкування 14 лютого можна знайти в Карпатахі, де ціни стартують від 1 260-1 600 грн за добу. Такі пропозиції зазвичай передбачають базовий набір зручностей без додаткових опцій на кшталт сауни чи басейну.

Будиночки (стандарт та зі СПА, сауною чи чаном) — ціни в Україні*

Регіон/Місто Стандарт (грн/доба для двох) Зі СПА/сауна/чан (грн/доба для двох) Автономні системи живлення Карпати: Буковель, Яремче 2500-7000 7000-23000 Мережа + генератори для саун Карпати: Славське, Ворохта 2800-6500 8000-20000 Чани працюють на дровах Карпати: Пилипець, Східниця 2500-6000 6000-18000 Автономні СПА-системи Карпати: Поляниця, Татарів 3000-7000 9000-22000 Повна автономія живлення Карпати: Верховина, Драгобрат 2200-6000 7000-15000 Локальні генератори плюс сонячні панелі Карпати: Ворохта 2500-6500 5000-12000 Генератори та сонячні панелі, СПА працює Бакота 2000-5500 3300-8000 Мережа + сонячні панелі + генератори Київщина 3000-6000 5000-15000 Чани на дровах та генератори Львів (передмістя) 2500-5000 6000-12000 Резервні системи живлення Ужгород/Мукачево 3000-6000 7000-15000 Чани працюють автономно

*Таблицю складено на основі даних онлайн-платформ Booking, hutshub, hotels24.ua, OLX, karpaty.ua. На момент публікації ціни можуть відрізнятися

Наприклад, в Одесі, де зафіксовано досить широкий ціновий діапазон, у святкові дні доступні і бюджетні варіанти. Апартаменти тут можна орендувати від 2 043 грн, але без додаткових сервісів на кшталт сауни.

У туристично популярних напрямках, зокрема в Буковелі, Києві та Київській області, оренда будинків до 14 лютого 2026 року стане дорожче. Тут ціни формуються не лише за рахунок локації, а й через наявність додаткових сервісів і попиту у період свята закоханих.

Так, у Київській області великий будинок на період з 13 по 15 лютого для компанії коштуватиме 15 000-20 000 грн.

Альтернативою можуть стати готелі з двомісними номерами, де вартість проживання стартує в середньому від 2 500-4 860 грн. При цьому буде доступ до ресторану та лазні.

У Хмельницькому на період Дня святого Валентина доступний лише один варіант будинку під назвою "Вовча хижа", який коштує 18 000 грн. Гостям пропонують доступ до саду, тераси та приватного басейну. А якщо взимку такий сервіс закоханим нідочого, у місті можна знайти більш практичні варіанти. Наприклад, у одному з готелів двомісний номер категорії "делюкс" обійдеться близько 1 600 грн.

У туристичному Львові та області є різноманітні варіанти для святкування Дня закоханих, попри постійний попит.

Вартість оренди будинків стартує від 3 000 грн, тоді як двомісний номер у готелях різного класу можна знайти від 1 400 грн.

Тож, відсвяткувати День святого Валентина в Україні можна з різним бюджетом, оскільки це свято не спричиняє суттєвого зростання цін. Остаточна вартість залежить від локації, рівня комфорту та набору додаткових послуг.

