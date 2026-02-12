Графики отключений света на 12 февраля: кто сегодня будет сидеть без электричества по 17 часов

В течение целых суток сегодня, 12 февраля, по всей Украине будут действовать графики отключений света. Кое-где электроэнергии не будет по 17 часов.

Графики почасовых отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей вводят из-за последствий предыдущих массированных атак россиян по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ДТЭК обнародовали графики для Днепропетровской, Одесской и Киевской областей, которые будут действовать 12 февраля.

В то же время в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме в течение суток может меняться. Точные время и объемы ограничений советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в конкретных регионах.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 февраля

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 12 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 12 февраля

Графики отключений света в Одесской области на 12 февраля

В ДТЭК сообщили, что в четверг, 12 февраля, в Одесской области графики отключений света будут действовать только там, где это позволяет ввести состояние энергосети. Дополнительные проблемы создает непогода в области, из-за чего возникает большое количество аварий.

В то же время в Одессе, частично Одесском районе и отдельных районных центрах Одесской области продолжают действовать аварийные отключения света.

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Одесской области на 12 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Одесской области на 12 февраля

Графики отключений света в Киевской области на 12 февраля

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 12 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 12 февраля

Как будут отключать свет в Киеве 12 февраля?

В четверг в столице будут продолжать действовать индивидуальные графики включений света, говорится на сайте ДТЭК. Их жители Киева могут посмотреть на сайте и чатботе от компании, а также в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Предыдущие графики и очереди в столице не действуют, отметили в ДТЭК.

Стоит напомнить, что 11 февраля первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в комментарии для Reuters рассказал, что украинские атомные электростанции до сих пор не работают на полную мощность из-за последствий массированных атак РФ. Недавние обстрелы заставили АЭС сократить производство электроэнергии.

Также 11 февраля депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко в эфире программы на "Новини.LIVE" предупредил, что Киев вскоре могут постигнуть массовые поломки лифтов из-за постоянных скачков напряжения.