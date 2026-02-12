Графіки відключень світла на 12 лютого: хто сьогодні сидітиме без електрики по 17 годин

Упродовж цілої доби сьогодні, 12 лютого, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла. Подекуди електроенергії не буде по 17 годин.

Графіки погодинних відключень та обмежень потужності для промислових споживачів запроваджують через наслідки попередніх масованих атак росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У ДТЕК оприлюднили графіки для Дніпропетровської, Одеської та Київської областей, які діятимуть 12 лютого.

Водночас в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінюватися. Точні час та обсяги обмежень радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у конкретних регіонах.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 12 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 12 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 12 лютого

Графіки відключень світла в Одеській області на 12 лютого

У ДТЕК повідомили, що у четвер, 12 лютого, на Одещині графіки відключень світла діятимуть лише там, де це дозволяє запровадити стан енергомережі. Додаткові проблеми створює негода в області, через що виникає велика кількість аварій.

Водночас в Одесі, частково Одеському районі та окремих районних центрах Одещини продовжують діяти аварійні відключення світла.

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг в Одеській області на 12 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг в Одеській області на 12 лютого

Графіки відключень світла у Київській області на 12 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 12 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 12 лютого

Як відключатимуть світло у Києві 12 лютого?

У четвер у столиці продовжуватимуть діяти індивідуальні графіки включень світла, йдеться на сайті ДТЕК. Їх мешканці Києва можуть переглянути на сайті та чатботі від компанії, а також у мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Попередні графіки та черги у столиці не діють, наголосили у ДТЕК.

Варто нагадати, що 11 лютого перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов у коментарі для Reuters розповів, що українські атомні електростанції досі не працюють на повну потужність через наслідки масованих атак РФ. Нещодавні обстріли змусили АЕС скоротити виробництво електроенергії.

Також 11 лютого депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко в етері програми на "Новини.LIVE" попередив, що Київ невдовзі можуть спіткати масові поломки ліфтів через постійні стрибки напруги.