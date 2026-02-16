Графики отключений света на 17 февраля: у кого не будет света во вторник

17 февраля, в большинстве регионов Украины, как и раньше, будут действовать графики отключений света из-за последствий российских обстрелов. Для некоторых потребителей будут применяться экстренные отключения электроэнергии.

В большинстве областей Украины в течение всех суток 17 февраля будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" посоветовали узнавать время и объем применения отключений по вашему адресу на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в вашем регионе.

Графики отключения света в Киеве 17 февраля

В Киеве из-за сложной ситуации в энергетике графики отключений и привычные очереди не будут действовать. В Киеве действуют индивидуальные графики включений, чтобы жители столицы могли планировать свой день. Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой", индивидуально по каждому адресу, как говорится на сайте компании. Там можно увидеть время и объем ограничений для каждого потребителя.

Графики отключения света в Киевской области на 17 февраля

В части Бориспольского района введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. График ДТЭК для Киевской области можно проверить по ссылке.

Графики отключения света в Одесской области 17 февраля

Графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.

График ДТЭК для Одесской области можно проверить по ссылке.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 февраля

Компания ДТЭК "Днепровские электросети" сообщила, что 15 февраля будут действовать стабилизационные отключения света. Актуальный график ДТЭК можно проверить по ссылке.

