Графіки відключень світла на 17 лютого: у кого не буде світла у вівторок

17 лютого, у більшості регіонів України, як і раніше, діятимуть графіки відключень світла через наслідки російських обстрілів. Для деяких споживачів застосовуватимуться екстрені відключення електроенергії.

У більшості областей України протягом всієї доби 17 лютого будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомили в "Укренерго".

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

В "Укренерго" порадили дізнаватись час та обсяг застосування відключень за вашою адресою на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у вашому регіоні.

Графіки відключення світла у Києві 17 лютого

У Києві через складну ситуацію в енергетиці графіки відключень та звичні черги не діятимуть. В Києві діють індивідуальні графіки включень, щоб мешканці столиці могли планувати свій день. Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий", індивідуально за кожною адресою, як йдеться на сайті компанії. Там можна побачити час та обсяг обмежень за для кожного споживача.

Графіки відключення світла у Київській області на 17 лютого

В частині Бориспільського району введені екстрені відключення електроенергії. В решті області діють стабілізаційні відключення. Графік ДТЕК для Київської області можна перевірити за посиланням.

Графіки відключення світла в Одеській області 17 лютого

Графіки стабілізаційних відключень застосовуються лише для жителів Одеської області та тільки там, де це дозволяє стан електромереж.

В Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком.

Графік ДТЕК для Одеської області можна перевірити за посиланням.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 лютого

Компанія ДТЕК "Дніпровські електромережі" повідомила, що 15 лютого діятимуть стабілізаційні відключення світла. Актуальний графік ДТЕК можна перевірити за посиланням.

