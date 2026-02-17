Официальный курс доллара продолжает расти. Тогда как польская валюта несколько потеряла в цене.

В Украине на валютном рынке на этой неделе зафиксирован рост курса доллара. Незначительные изменения также коснулись евро и польского злотого. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс доллара в Украине

На 18 февраля Нацбанк продолжил корректировать курс иностранной валюты в сторону роста. В результате подорожание перекрыло предыдущее постепенное снижение и вернуло показатели к уровню, который фиксировался еще в январе.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 43,2577 грн (+0,0872).

Курс евро на 18 февраля

Европейская валюта также продемонстрировала незначительные изменения. Официальный курс евро на среду составляет 51,1695 грн (+0,0081).

Курс злотого в Украине

Польский злотый практически не изменился в цене. Согласно решению НБУ, курс установлен на уровне 12,1422 грн (-0,0076).

Ранее Фокус писал, что официальный курс гривны пересек отметку 43 грн за доллар. В то же время экономист Алексей Кущ предполагает, что в 2026 году американская валюта в Украине может подорожать до 47 грн.