Офіційний курс долара продовжує зростати. Тоді як польська валюта дещо втратила в ціні.

В Україні на валютному ринку цього тижня зафіксовано зростання курсу долара. Незначні зміни також торкнулися євро та польського злотого. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України (НБУ).

Курс долара в Україні

На 18 лютого Нацбанк продовжив коригувати курс іноземної валюти у бік зростання. У результаті подорожчання перекрило попереднє поступове зниження та повернуло показники до рівня, який фіксувався ще у січні.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 43,2577 грн (+0,0872).

Курс євро на 18 лютого

Європейська валюта також продемонструвала незначні зміни. Офіційний курс євро на середу становить 51,1695 грн (+0,0081).

Курс злотого в Україні

Польський злотий практично не змінився в ціні. Згідно з рішенням НБУ, курс встановлено на рівні 12,1422 грн (-0,0076).

Раніше Фокус писав, що офіційний курс гривні перетнув позначки 43 грн за долар. Водночас економіст Олексій Кущ припускає, що у 2026 році американська валюта в Україні може подорожчати до 47 грн.