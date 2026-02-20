НБУ выводит из оборона бумажные банкноты: какими гривнами нельзя будет рассчитаться с 2 марта

Бумажными банкнотами номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов нельзя будет рассчитываться уже со 2 марта — их не будут принимать.

Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и для платежных операций, сообщили в Национальном банке Украины.

Эти банкноты полностью заменят соответствующими монетами.

Первые монеты, соответствующие номиналу банкнот, появились в Украине почти шесть лет назад Фото: НБУ

Что делать с оставшимися банкнотами

Тем, у кого осталось много банкнот перечисленных номиналом, можно будет без ограничений бесплатно обменять их:

во всех отделениях банков Украины — в течение года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;

"Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ" — в течение трех лет с даты изъятия из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке — сейчас бессрочно.

Постепенно заменять бумажные банкноты на монеты начали почти шесть лет назад.

с 1 октября 2020 года — банкноты номиналами 1 и 2 гривны;

с 1 января 2023 года — номиналами 5 и 10 гривен.

В отличие от банкнот, средний термин пригодности которых — 2,5 года, после чего купюра фактически изнашивается, монеты держатся гораздо дольше — 20-25 лет.

