Данные откроются полиции и ГНС: Кабмин хочет создать реестр банковских счетов, детали

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз рассмотрит законопроект, который предусматривает создание реестра банковских счетов физических лиц. Документ также предлагает новые правила финансового мониторинга и расширение доступа государственных органов к информации о банковских счетах.

Речь идет о законопроекте №14327 от 23 декабря 2025 года, подготовленном Кабмином. Документ приводит украинские правила финансового контроля в соответствие с нормами Европейского Союза, сообщили в "Судебно-юридической газете". Такая адаптация является необходимой предпосылкой для подачи официальной заявки Украины на присоединение к Единой зоне платежей в евро — SEPA.

Одной из наиболее дискуссионных норм документа является создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. В этом реестре будут фиксироваться данные о том, в каком банке и когда гражданин открыл счет или арендовал банковский сейф. При этом информация позволит государственным органам быстро определить, в какой банк нужно направлять запросы.

Законопроект также предусматривает существенное расширение доступа к информации о счетах. Получать данные из реестра смогут не только налоговая служба и Госфинмониторинг, но и НАБУ, ГБР, СБУ, Национальная полиция, органы прокуратуры, исполнительная служба и частные исполнители. Предполагается, что это позволит таким органам получать информацию из реестра в автоматизированном режиме.

Кроме этого, банки должны будут предоставлять Министерству финансов информацию о счетах, операциях и остатках средств лиц, претендующих на государственные выплаты или уже получающих их. Законопроект также вводит реестр конечных бенефициарных владельцев трастов и других подобных структур.

Документ также вводит новое понятие — "обличитель в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов". Такие лица получат трудовой иммунитет: работодатель не сможет увольнять их или применять дисциплинарные меры за сообщения о подозрительных финансовых операциях. Если обличитель заявляет о давлении со стороны работодателя, то именно работодатель должен будет доказать, что его решение не было связано с сообщением о нарушении. Статус обличителя смогут получить не только работники компаний, но и кандидаты на должности или бывшие сотрудники, если они узнали о нарушениях во время собеседования или работы.

В то же время эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады указали на ряд противоречий в законопроекте. Больше всего замечаний вызвала идея создания отдельного института обличителей в сфере финансового мониторинга. Некоторые юристы считают это рискованным, поскольку без предварительного обоснования исков суды могут получить большое количество безосновательных дел.

Напомним, что в Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений за СЗЧ и уклонение от службы. Среди предложений — финансовые и административные санкции. В частности это ограничение банковских операций, получения кредитов или доступа к отдельным административным услугам.

Ранее мы также информировали, что в Украине усилили финансовый мониторинг банковских операций. Из-за этого финансовые учреждения активнее проверяют клиентов, особенно предпринимателей. Банки могут останавливать подозрительные транзакции и требовать документы, если операции выглядят нетипичными.