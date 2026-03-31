Из-за напряженности в Персидском заливе цены на топливо в Украине остаются нестабильными. Только за последний месяц стоимость дизеля выросла на 22,54 грн.

В Украине продолжает ощущаться влияние событий в Персидском заливе на рынок топлива. В конце марта ситуация на АЗС остается неоднозначной: цены на бензин и дизель колеблются в разные стороны, не формируя четкого тренда. Фокус выяснил, сколько может стоить топливо 31 марта.

Цены на АЗС — что происходило на рынке топлива в марте

Март стал периодом резкого подорожания топлива в Украине. Это произошло из-за эскалации на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана был заблокирован Ормузский пролив. В результате десятки нефтяных танкеров не смогли пройти по ключевому маршруту поставок, что создало напряжение на мировом рынке нефти.

Это быстро сказалось и на украинских ценах. За месяц средняя стоимость бензина А-95 выросла почти на 9 грн за литр, тогда как дизель подорожал сразу на 22,54 грн.

Хотя на прошлой неделе произошло некоторое затишье, в конце месяца рынок снова начал двигаться вверх. Данные портала "Минфин", свидетельствуют о таких средних розничных ценах 30 марта:

бензин А-95 премиум — 75,41 грн за литр (+0,52);

бензин А-95 — 71,73 грн за литр (0,00);

бензин А-92 — 66,56 грн за литр (-0,02);

дизельное топливо — 85,23 (+0,56);

автомобильный газ — 46,54 (+0,63).

Важно понимать, что эти показатели являются лишь средними по стране. На практике цены на стелах АЗС могут существенно отличаться в зависимости от сети.

Сколько может стоить бензин и дизель 31 марта

Во вторник, 31 марта, государственный оператор "Укрнафта", который по приказу правительства выполняет роль ценового ориентира, может предлагать такие цены:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 81,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 85,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

В Украине средняя стоимость дизеля 85,23 грн за литр Фото: Суспільне

В то же время в частных сетях цены традиционно выше. Ориентировочные ценники на 31 марта могут выглядеть следующим образом:

ОККО:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 87,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 90,99 грн/л;

автомобильный газ — 47,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 83,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 90,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 87,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 87,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 90,99 грн/л;

автомобильный газ — 47,98 грн/л.

Ранее Фокус писал, что в ближайшее время Украине продолжат расти цены на топливо. По словам экспертов, дизель может подорожать до 95-96 грн за литр, а бензин А-95 пересечь черту в 92-94 грн.