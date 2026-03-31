Цены на АЗС 31 марта: какой будет стоимость дизеля и бензина
Из-за напряженности в Персидском заливе цены на топливо в Украине остаются нестабильными. Только за последний месяц стоимость дизеля выросла на 22,54 грн.
В Украине продолжает ощущаться влияние событий в Персидском заливе на рынок топлива. В конце марта ситуация на АЗС остается неоднозначной: цены на бензин и дизель колеблются в разные стороны, не формируя четкого тренда. Фокус выяснил, сколько может стоить топливо 31 марта.
Цены на АЗС — что происходило на рынке топлива в марте
Март стал периодом резкого подорожания топлива в Украине. Это произошло из-за эскалации на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана был заблокирован Ормузский пролив. В результате десятки нефтяных танкеров не смогли пройти по ключевому маршруту поставок, что создало напряжение на мировом рынке нефти.
Это быстро сказалось и на украинских ценах. За месяц средняя стоимость бензина А-95 выросла почти на 9 грн за литр, тогда как дизель подорожал сразу на 22,54 грн.
Хотя на прошлой неделе произошло некоторое затишье, в конце месяца рынок снова начал двигаться вверх. Данные портала "Минфин", свидетельствуют о таких средних розничных ценах 30 марта:
- бензин А-95 премиум — 75,41 грн за литр (+0,52);
- бензин А-95 — 71,73 грн за литр (0,00);
- бензин А-92 — 66,56 грн за литр (-0,02);
- дизельное топливо — 85,23 (+0,56);
- автомобильный газ — 46,54 (+0,63).
Важно понимать, что эти показатели являются лишь средними по стране. На практике цены на стелах АЗС могут существенно отличаться в зависимости от сети.
Сколько может стоить бензин и дизель 31 марта
Во вторник, 31 марта, государственный оператор "Укрнафта", который по приказу правительства выполняет роль ценового ориентира, может предлагать такие цены:
- бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;
- бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
- дизельное топливо — 81,99 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 85,99 грн/л;
- автомобильный газ — 45,99 грн/л.
В то же время в частных сетях цены традиционно выше. Ориентировочные ценники на 31 марта могут выглядеть следующим образом:
ОККО:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо — 87,99 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 90,99 грн/л;
- автомобильный газ — 47,99 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 69,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
- бензин А-98 — 76,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
- дизельное топливо — 83,99 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;
- автомобильный газ — 45,99 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 90,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 87,99 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо — 87,99 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 90,99 грн/л;
- автомобильный газ — 47,98 грн/л.
Ранее Фокус писал, что в ближайшее время Украине продолжат расти цены на топливо. По словам экспертов, дизель может подорожать до 95-96 грн за литр, а бензин А-95 пересечь черту в 92-94 грн.