Украинцы могут оформить выплаты 4 500 грн в рамках экспериментальной программы. Кто имеет право на помощь и как подать заявку — читайте в материале.

В 2026 году украинцы могут оформить базовую социальную помощь на всю семью. Речь идет об экспериментальной программе для граждан с низкими доходами, которая предусматривает одну общую выплату вместо нескольких отдельных. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Что такое базовая социальная помощь

В Украине тестируют новый подход к поддержке малообеспеченных семей. Вместо запутанной системы различных выплат государство тестирует новый формат — базовую помощь, которая объединяет все в одну сумму.

Теперь граждане имеют возможность получать одну ежемесячную выплату, которая уже включает все необходимые социальные выплаты всю на семью

Базовая помощь назначается сначала на полгода, а затем может автоматически продлиться на все время экспериментального проекта — 2 года.

Базовая помощь в Украине — кто и как может подать заявку

Для получения социальной помощи нужно подать заявку. Это можно сделать как онлайн через "Дію", так и офлайн — в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Граждане имеют право обращаться в любой центр ПФУ, независимо от места своей регистрации или задекларированного проживания

Претендовать на выплаты 4500 гривен в рамках базовой социальной помощи могут те, кто уже находится в системе государственных выплат.

Речь идет о семьях, которые уже получают выплаты, в частности:

помощь малообеспеченным;

выплаты на детей одиноким матерям;

временную помощь детям, если один из родителей не платит алименты или его местонахождение неизвестно.

Как подать заявку на выплаты через "Дію"

Чтобы оформить базовую социальную помощь онлайн, необходимо выполнить несколько простых шагов в приложении "Дія":

Обновите приложение и авторизуйтесь в нем. Перейдите в раздел "Сервисы", выберите "Помощь от государства", найдите услугу "Базовая социальная помощь" и нажмите "Получить помощь". Если предложенная сумма вас устраивает, подайте заявление и выберите "Дія.Картку" для получения средств. Перед отправкой внимательно проверьте все внесенные данные и дайте согласие на объединение других видов социальной помощи в одну выплату. Заявление нужно подписать с помощью "Дія.Підпису". Также необходимо отправить приглашение на подпись совершеннолетним членам семьи. После того как все подписи будут собраны, заявление автоматически поступит на рассмотрение.

После того как помощь будет одобрена, заявитель получит уведомление о назначении социальных выплат.

Обратите внимание, что сейчас онлайн-услуга доступна только для граждан, которые уже получают помощь малообеспеченным семьям или выплаты на детей одиноким матерям.

Воспользоваться онлайн-услугой могут только те, у кого есть в "Дії" биометрический документ (ID-карты или загранпаспорта) и верифицированный налоговый номер (РНУКПН)

Кому могут отказать в выплатах

Базовую помощь будут назначать не всем гражданам. Отказать в выплате 4500 грн могут в случае:

наличия трудоспособных взрослых, которые не работают, не учатся, не ведут бизнес, не служат в армии и более трех месяцев не состоят на учете в центре занятости. В то же время предусмотрены исключения, например, если человек ухаживает за лицом с инвалидностью, потерял трудоспособность или платит ЕСВ.

если в течение последнего года кто-то из членов семьи совершил покупку или приобрел имущество на сумму более 100 тысяч гривен;

если на депозитных счетах семьи есть более 100 тысяч гривен или облигации на аналогичную сумму;

семья в собственности обладает более чем одним жилым объектом. Исключения действуют для жилья на ВОТ, в зоне боевых действий или разрушенного в результате войны. Также не учитываются общежития, наследственное жилье или объекты, принадлежащие детям-сиротам, при условии, что они не сдаются в аренду;

если в собственности семьи есть более одного автомобиля в возрасте до 15 лет.

Как рассчитывается размер пособия

Размер базовой помощи для каждой семьи считают отдельно. За основу берут сумму 4500 грн на каждого члена семьи, а затем от этой общей суммы вычитают средний доход семьи за месяц. То, что получается в результате, и является размером выплаты.

Размер социальной помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи

Формула расчета пособия имеет следующий вид:

100% (4500 грн) — для заявителя;

100% — для каждого ребенка или человека с инвалидностью I или II группы;

70% — для каждого другого взрослого.

После этого от общей суммы отнимают среднемесячный доход семьи. Его считают за последние три месяца перед подачей заявки.

Отдельный расчет социальной помощи производится для людей старшего возраста без достаточного стажа. В этом случае социальная помощь зависит от количества отработанных лет:

менее 10 лет — 53% от базовой суммы;

от 10 до 20 лет — 62%;

от 20 до 30 лет — 70%.

30 лет и более — 88%.

Например, человек со стажем 11 лет может получить около 2 790 грн.

Ранее Фокус сообщал, что работники украинских компаний, которые временно приостановили работу из-за российских обстрелов, смогут получить частичную компенсацию зарплаты. Оформить выплату можно будет через приложение "Дія".