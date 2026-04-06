Пенсия в Украине напрямую зависит от страхового стажа. В этом году действуют жесткие требования к этому правилу, однако некоторые могут оформить досрочную пенсию даже в 50 лет. Юристы объясняют, кто именно и достаточно ли нескольких лет официальной работы для получения выплат.

Досрочная пенсия в Украине доступна только для некоторых категорий граждан. При этом ключевым условием для всех без исключения является достаточный страховой стаж. Без него даже официальная работа или предпринимательская деятельность не гарантируют права на пенсионные выплаты. Вместе с юристом Фокус разобрался в нюансах условий выхода на пенсию в 50 лет.

Возможностью оформить досрочную пенсию в Украине особенно интересуются те, кто имеет небольшой стаж или работал как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Досрочная пенсия — актуальные данные и правила относительно стажа

В этом году пенсия в Украине зависит сразу от нескольких факторов. И не только от возраста.

Відео дня

Условия выхода на пенсию 2026 года

Стандартный выход на пенсию предусматривает:

60 лет — при наличии полного страхового стажа (более 30 лет);

63 или 65 лет — если стажа меньше.

Если лицо, имеющее всего 5 лет стажа, работает как ФЛП последние перед пенсией 5 лет, пенсия по возрасту не будет назначена, поскольку даже с учетом этих дополнительных лет стаж не достигает минимального уровня, необходимого для назначения пенсии по возрасту

При этом ключевым фактором остается именно страховой стаж, который ежегодно повышается.

Кто может оформить досрочную пенсию

Досрочная пенсия в Украине предусмотрена только для отдельных категорий граждан. В частности, пенсия в 50 лет возможна для:

женщин, воспитавших пятерых и более детей;

матерей детей с инвалидностью;

сотрудников с вредными условиями труда;

отдельных категорий военных.

В большинстве случаев даже при наличии льгот нужно иметь достаточный страховой стаж.

Условия выхода на пенсию в 50 лет жесткие

Почему 5 лет стажа — это не пенсия

Фокус спросил у юриста, можно ли получить выплаты, если перед пенсией несколько лет работать официально или как ФЛП? Адвокат Анна Даниэль объяснила, что это не так. И даже при условии уплаты взносов, минимальный стаж для назначения пенсии значительно выше.

Как формируется пенсия: объяснение юриста

Как объясняет адвокат, при расчете выплат учитывается не только стаж, но и уровень дохода.

Нескольких лет официальной работы недостаточно для получения пенсионных выплат

"Для исчисления пенсии по возрасту учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа лица, начиная с 1 июля 2000 года. На размер пенсии влияют три основных параметра: продолжительность страхового стажа, соотношение дохода к средней зарплате в Украине и средняя зарплата по стране за последние три года перед обращением", — объясняет Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

По ее словам, размер пенсии определяется по формуле, предусмотренной законом, и зависит от среднего заработка и коэффициента страхового стажа.

Опрос Заметили ли вы повышение пенсий в 2026 году? Опрос открыт до Да, повышение ощутимо Незначительно, практически не повлияло Нет, изменений не заметил(а) Я не пенсионер(ка) Голосувати

"ФЛП имеет право на пенсию только при условии выполнения требований к стажу и уплаты ЕСВ. В стаж засчитываются только те периоды, за которые взносы уплачены в соответствии с законодательством", — отмечает юрист.

Поэтому, если лицо имеет только 5 лет стажа, даже при условии работы как ФЛП в последние годы, пенсия по возрасту не назначается, поскольку этого недостаточно для достижения минимального страхового стажа. А в 2026 году досрочная пенсия остается доступной только для ограниченных категорий украинцев. Как Фокус писал ранее ключевым условием для всех без исключения является достаточный страховой стаж. Без него даже официальная работа или предпринимательская деятельность не гарантируют права на пенсионные выплаты.

Важно

Также напомним о дедлайне для оцифровки трудовой книжки. До 10 июня 2026 года украинцы должны перевести свои данные в электронный документ, чтобы защитить страховой стаж и избежать задержек при назначении пенсии. Фокус вместе с адвокатами уже давал объяснения, что будет, если не пройти вовремя эту процедуру и можно ли потерять стаж.