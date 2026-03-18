До 10 июня 2026 года все граждане должны перевести свои данные в электронную трудовую книжку, чтобы защитить страховой стаж и избежать задержек при назначении пенсии. Фокус вместе с адвокатами выяснил, что будет, если не пройти вовремя эту процедуру и можно ли потерять стаж.

Украинцам осталось немного времени, чтобы успеть оцифровать свои трудовые книжки. Это обязательная процедура для сохранения страхового стажа и внесения данных в электронную трудовую книжку, которая в будущем автоматизирует назначение пенсий и упростит подтверждение приобретенного стажа. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы. Речь идет и о тех гражданах, которые находятся за границей.

Оцифровка трудовой книжки — кто должен подать данные и когда заканчивается срок

В Украине бумажная трудовая книжка до сих пор остается основным документом для подтверждения стажа работы, особенно за период до 1 апреля 2004 года. Однако, с 2021 года в стране заработала система электронных трудовых книжек, которая автоматизирует хранение данных о трудовой деятельности. Для того, чтобы в реестре появились записи за предыдущие годы, необходимо оцифровать свою трудовую книжку.

Відео дня

Оцифровать трудовую книжку нужно до 10 июня 2026 года

Как пояснила в комментарии Фокусу адвокат, председатель комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву Татьяна Даниленко, на этот процесс по закону №1217-IX отведено пять лет. Переходный период завершается 10 июня 2026 года, так что времени осталось немного.

Ответственность за оцифровку трудовой книжки лежит не только на работодателях

Согласно законодательству Украины, ответственность за оцифровку трудовой книжки лежит не только на работодателях. Адвокат Юлия Антонюк подчеркнула, что подать данные может сам работник, страхователь или его представитель через портал Пенсионного фонда.

"Закон не возлагает обязанность по оцифровке трудовых книжек исключительно на работодателя", — добавила она

Как оцифровать трудовую книжку — объяснение эксперток

Те, кто еще не прошел процедуру по оцифровке трудовой книжки, имеет возможность подать сведения о трудовой деятельности как лично, так и дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Татьяна Даниленко отметила, что воспользоваться онлайн-сервисом могут даже те украинцы, которые находятся за рубежом.

Для этого нужно действовать по следующему алгоритму:

Авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису. Перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ", выбрать вкладку "Сведения и трудовые отношения". Заполнить персональные данные и дать согласие на обработку информации. Загрузить сканкопии трудовой книжки в хронологическом порядке. Важно, чтобы они были сделаны в цвете непосредственно с оригиналов документов. Заявление нужно подписать электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд.

"Статус обращения "Выполнено" свидетельствует, что сканкопии обработаны и данные о трудовых отношениях работника актуализированы", — пояснила адвокат.

Обратите внимание, что для процедуры оцифровки вам понадобятся: паспорт, трудовая книжка, идентификационный код, диплом и приложение к нему; женщинам — свидетельства о рождении детей (если есть), мужчинам — военный билет, а также свидетельство о браке, если во время бракосочетания менялась фамилия.

Юлия Антонюк добавила, что в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие стаж, например, приказы о принятии на работу, справки или трудовые договоры.

Кроме того, украинцам стоит не откладывать подачу документов, ведь рассмотрение заявок может длиться и несколько недель.

Можно ли потерять стаж, если не оцифровать трудовую книжку

Приближение дедлайна для оцифровки трудовых книжек заставляет многих украинцев волноваться, не потеряют ли они свой рабочий стаж. Особенно это касается записей до 1 января 2004 года, которые подтверждаются только бумажным документом. Адвокатки успокоили и заверили, приобретенный стаж не аннулируется, даже если процедура оцифровки не будет пройдена вовремя.

"Даже если трудовая книжка будет неоцифрована в определенные законом сроки, стаж не аннулируется, он по-прежнему при назначении пенсии будет подтверждаться данными бумажного документа", — пояснила Татьяна Даниленко.

Однако, по ее словам, отсутствие электронной трудовой книжки может привести к задержке с оформлением пенсии и необходимости самостоятельного сбора справок из архивов в случае потери или повреждения бумажных документов.

"В целом при назначении пенсии трудовая книжка была и будет надлежащим подтверждением наличия стажа, независимо от того оцифрована она или нет, — добавила Даниленко.

В свою очередь Юлия Антонюк сообщила, что наличие электронной трудовой книжки значительно упрощает учет и ускоряет назначение пенсии.

Можно ли оцифровать документы после 2026 года

Не все граждане могут успеть пройти процедуру оцифровки трудовых книжек до 10 июня 2026 года. Однако, паниковать не стоит, ведь документы можно подать и после завершения переходного периода.

Как пояснила адвокат Юлия Антонюк, данные после завершения переходного периода будут внесены в реестр уже при оформлении пенсии или при трудоустройстве.

Хотя, по словам эксперта, юридической ответственности за просрочку нет, могут возникнуть практические сложности:

процесс подтверждения стажа может занять больше времени;

для назначения пенсии может потребоваться предоставление дополнительных документов.

Поэтому тем, кто не успел оформить документ, стоит как можно скорее подать информацию, чтобы избежать задержек и упростить будущее оформление пенсии.

Ранее Фокус сообщал, что во время выхода на пенсию некоторые граждане могут столкнуться с нехваткой страхового стажа. В таких ситуациях им придется или продолжить работать или же "докупить" необходимое количество стажа.