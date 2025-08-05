Пенсионеры со стажем 40 лет могут получить до 15 тыс. грн пенсии: кого это касается

Украинцы, которые всю жизнь добросовестно трудились и накопили значительный страховой стаж, могут рассчитывать на достойные пенсионные выплаты.

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Особенно это касается тех, кто отработал 40 и более лет. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

При стаже в 40 лет пенсионер может выйти на заслуженный отдых уже в 60 лет. При этом размер его пенсии будет составлять приблизительно 40% от средней зарплаты, которую он получал до выхода на пенсию. Такая система расчета основана на коэффициенте страхового стажа — он равен 0,4 при 40 годах официальной работы. Чтобы определить размер пенсии, этот коэффициент умножают на среднюю заработную плату.

Так, при минимальной зарплате в 8000 гривен пенсионер будет получать около 3200 гривен в месяц. Однако при более высоких доходах сумма возрастает:

при зарплате 15 000 грн — пенсия составит 6 000 грн;

при 20 000 грн — 8 000 грн;

при 30 000 грн — уже 12 000 грн.

Если же человек проработал 45–50 лет, его коэффициент увеличивается до 0,45–0,5. Это значит, что при зарплате в 30 000 грн выплаты могут достигать 13 500–15 000 грн в месяц.

Некоторым гражданам стаж засчитывается по льготным условиям — например, при работе на вредных или опасных предприятиях год работы может считаться за два. В отдельных случаях вместо дополнительного стажа начисляется надбавка, что также влияет на итоговый размер пенсии.

На сегодняшний день минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Однако благодаря государственным доплатам неработающие пенсионеры получают не менее 3 038 гривен.

Также существуют доплаты по возрасту. Так, пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет при стаже не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин получают 3 613 гривен. А те, кому исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на выплаты в размере 3 758 гривен.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.