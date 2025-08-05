Пенсіонери зі стажем 40 років можуть отримати до 15 тис. грн пенсії: кого це стосується

Українці, які все життя сумлінно працювали і накопичили значний страховий стаж, можуть розраховувати на гідні пенсійні виплати.

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Особливо це стосується тих, хто відпрацював 40 і більше років. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

За стажу в 40 років пенсіонер може вийти на заслужений відпочинок уже в 60 років. Водночас розмір його пенсії становитиме приблизно 40% від середньої зарплати, яку він отримував до виходу на пенсію. Така система розрахунку заснована на коефіцієнті страхового стажу — він дорівнює 0,4 за 40 років офіційної роботи. Щоб визначити розмір пенсії, цей коефіцієнт множать на середню заробітну плату.

Так, за мінімальної зарплати у 8000 гривень пенсіонер отримуватиме приблизно 3200 гривень на місяць. Однак за вищих доходів сума зростає:

за зарплати 15 000 грн — пенсія становитиме 6 000 грн;

за 20 000 грн — 8 000 грн;

за 30 000 грн — уже 12 000 грн.

Якщо ж людина пропрацювала 45–50 років, її коефіцієнт збільшується до 0,45–0,5. Це означає, що за зарплати в 30 000 грн виплати можуть досягати 13 500–15 000 грн на місяць.

Деяким громадянам стаж зараховується за пільговими умовами — наприклад, під час роботи на шкідливих або небезпечних підприємствах рік роботи може рахуватися за два. В окремих випадках замість додаткового стажу нараховується надбавка, що також впливає на підсумковий розмір пенсії.

На сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню. Однак завдяки державним доплатам пенсіонери, що не працюють, отримують щонайменше 3 038 гривень.

Також існують доплати за віком. Так, пенсіонери у віці від 75 до 79 років за стажу не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків отримують 3 613 гривень. А ті, кому виповнилося 80 років, можуть розраховувати на виплати в розмірі 3 758 гривень.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.